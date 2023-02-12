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В Великобритании обсуждают варианты сближения с Евросоюзом после Brexit

В Великобритании обсуждают варианты сближения с Евросоюзом после Brexit

Представители правящей Консервативной партии Великобритании обсуждают с оппозиционной Лейбористской партией, представителями бизнеса и НАТО возможности для сближения с ЕС после Brexit. Как сообщил в субботу вечером еженедельник The Observer, на текущей неделе двухдневные дискуссии по этой теме проходили секретно в поместье Дитчли-парк в Оксфордшире.

Как отмечается, правительство на мероприятии представлял министр жилищного строительства, регионального развития межправительственных отношений Майкл Гоув — давний соратник бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, активно выступавший за выход королевства из ЕС перед прошедшим в 2016 году референдумом по этому вопросу, пишет eadaily.com.

В дискуссиях принимали участие представители обеих крупнейших политических сил королевства, причем как сторонники, так и противники Brexit, крупные предприниматели, банкиры, дипломаты и эксперты по вопросам обороны. По данным издания, заявленная тема мероприятия звучала следующим образом: «Что мы и наши европейские соседи можем сделать, чтобы Brexit дал больший эффект?»

Представители правительства, пишет The Observer, в своих выступлениях констатировали наличие многочисленных проблем, которые спровоцировали выход королевства из Евросоюза, однако Гоув подчеркивал, что в долгосрочной перспективе это было верным решением. Со стороны организаторов прозвучало также признание в том, что, «по мнению некоторых, пока что Соединенное Королевство не нашло свой путь вне ЕС», а Brexit «замедляет экономический рост и нивелирует потенциал» Великобритании.

По словам источников издания, в правительстве инициировали конструктивные дискуссии о необходимости преодоления идеологических противоречий внутри страны и подготовке к пересмотру торговых и экономических связей с ЕС в сторону их укрепления, а также совместного решения проблем безопасности в связи с конфликтом на Украине и наплывом нелегальных мигрантов. При этом тема возвращения Великобритании в состав Евросоюза не поднималась.

Издание делает вывод о том, что крайне необычный межпартийный формат дискуссий и пестрый состав участников указывают на попытку выработать общую для тори и лейбористов позицию по дальнейшему взаимодействию с ЕС в преддверии всеобщих выборов 2024 года и предстоящего в 2025 году процесса пересмотра и оптимизации Соглашения о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Как отмечает The Observer, официальный Лондон начинает признавать, что Brexit в его нынешнем виде нанес вред британской экономике и привел к снижению стратегического влияния королевства.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.

Согласно представленным в декабре прошлого года оценкам Центра европейских реформ, к июню 2022 года Великобритания из-за Brexit недополучила £ 33 млрд ($ 40 млрд) в виде инвестиций и доходов от торговли. Бюро по бюджетной ответственности королевства считает, что с 2016 по 2030 год рост британского ВВП был бы на 4% больше, если бы страна не покидала ЕС. По подсчетам газеты Financial Times, это соответствует потере £ 140 млрд ($ 170 млрд) в год.
eadaily.com
  • Сегодня, 10:36
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