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Скорость возврата украденного миллиарда сократилась вдвое

Скорость возврата украденного миллиарда сократилась вдвое
Фото: открытые источники

В течение прошлого года не было значительного прогресса в процессе возврата похищенных активов из трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială).

Наоборот, по данным Минфина Молдовы, объем возврата уменьшился почти в два раза, сообщает point.md ссылаясь на mold-street.com

Так, если в 2021 г. три банка, находящихся в процессе ликвидации (с 16 октября 2015 г.), в процессе взыскания недостающих денег собрали чуть более 145 млн леев, то в 2022 г. – только 75,9 млн леев. Это означает примерно 6,3 млн леев в месяц, что почти вдвое меньше, чем в 2021 году.

По официальным данным, на 1 января 2023 г. стоимость активов, возвращенных тремя банками, составляла около 2 821,6 млн леев, большая часть которых пришлась на исполнительные листы, процедуры неплатежеспособности и взыскания, связанные с кредитами.

С другой стороны, три банка, входившие в состав ShorHolding, к 1 января 2023 г. погасили только 2,75 млрд леев из экстренных кредитов на сумму 14,12 млрд леев, обеспеченных государственными гарантиями и предоставленных Национальным банком Молдовы с ноября 2014 года по октябрь 2015 года.

Следовательно, еще предстоит возместить около 11,37 млрд леев. Если учесть скорость возврата, то на возвращение миллиарда уйдет не одно столетие.

И это несмотря на то, что в судах есть десятки исков о взыскании миллиардов леев, в том числе против бывшего руководства банков, обвиняемого в убытках на миллиарды леев.

Однако аресты, наложенные на активы в миллиарды леев, которые могут принадлежать Владимиру Плахотнюку, Илану Шору и некоторым аффилированным компаниям и лицам, не означают, что они скоро превратятся в деньги, которые поступят в Министерство финансов и НБМ.

Данные Минфина показывают, что в 2022 году большая часть денег была собрана через исполнительные листы и процедуры банкротства, возбужденные в отношении должников. Лишь несколько сотен тысяч леев поступило от взысканий от продажи собственного имущества или имущества, переданного во владение.

В 2022 г. почти две трети выручки приходятся на Banca Socială (48,7 млн леев), на Banca de Economii - 29% (22 млн леев), а на Unibank - пять млн леев.
  • Сегодня, 10:58
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