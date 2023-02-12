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ВОЗ предупредила об ухудшении ситуации с распространением холеры в мире

ВОЗ предупредила об ухудшении ситуации с распространением холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры. Как отмечает ВОЗ в опубликованном в субботу в Женеве информационном бюллетене, по состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания, и, согласно прогнозам, в ближайшие месяцы таких стран может стать больше.

«С 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий, — говорится в сообщении, пишет eadaily.com.

«По состоянию на 1 февраля 2023 года, по меньшей мере из 18 стран продолжали поступать сообщения о случаях холеры. Поскольку в соответствии с сезонными моделями большие части мира в настоящее время находятся в периоде низкой или межэпидемической передачи, это число может увеличиться в ближайшие месяцы», — прогнозирует ВОЗ.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность, связанная с холерой. Многие страны «сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы». В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке — 2,9%, что представляет собой «значительное превышение допустимого уровня», составляющего менее 1%, и «является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие». При этом, согласно предварительным данным, аналогичная тенденция имеет место в 2022 и 2023 годах, констатировали в ВОЗ.

В организации напомнили, что за последние два столетия в мире было зарегистрировано семь пандемий холеры. Считается, что седьмая пандемия, продолжающаяся до сих пор, началась в 1961 году. Хотя в конце 1990-х годов заболеваемость в мире значительно снизилась, холера по-прежнему широко распространена в некоторых районах Азии и Африки. При этом, как подчеркивают в ВОЗ, «глобальное бремя холеры в значительной степени неизвестно, поскольку о большинстве случаев не сообщается». Вместе с тем, согласно оценкам экспертов, ежегодно в мире заболевают около 2,9 млн человек и примерно в 95 тыс. случаях болезнь заканчивается летальным исходом.

Холера — особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.


  • Сегодня, 11:07
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