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Олег Васнецов: Россия не закрывалась от Молдовы и готова к диалогу

Олег Васнецов: Россия не закрывалась от Молдовы и готова к диалогу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Посол России в Молдове Олег Васнецов выразил обеспокоенность в связи с намерениями официального Кишинева отказаться от нейтрального статуса, который гарантирует спокойствие в регионе.

Ранее президент страны Майя Санду в интервью изданию Politico она заявила, что Молдове следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. При этом глава республики не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, пишет ria.ru.

"Россия является одним из гарантов переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, а миротворческая миссия России в Приднестровье на протяжении более 30 лет способствует сохранению мира на берегах Днестра. Конечно, нас не могут не беспокоить участившиеся в последнее время заявления Кишинева о том, что нейтральный статус не дает уже более прежних гарантий безопасности без натовского вооружения. Однако именно позиция невмешательства давала определённые уверения в спокойствии в регионе на фоне нерешенного приднестровского конфликта", - сказал Васнецов в эксклюзивном интервью РИА Новости.

По словам дипломата, прошлогодние провокации в Тирасполе, в ходе которых было обстреляно административное здание и взорвана вышка радиотелецентра, наглядно демонстрируют, что любые милитаристские формы приводят к угрозе безопасности и стабильности.

"Мир в современную эпоху достигается путём диалога, а не путём конфронтации", - подчеркнул Васнецов.

В Приднестровье 25 апреля 2022 года произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами были отменены упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города установили блокпосты. Кроме того, в ночь на 7 мая в Приднестровье произошли два взрыва, взрывные устройства были сброшены с дрона на взлетно-посадочную полосу бывшего военного аэродрома.

Россия открыта для переговоров с Молдавией, заявил посол

Россия остается открытой к обсуждению любых вопросов с Молдовой, которая по своей инициативе приостановила диалог с Москвой, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Олег Васнецов.

В четверг, 10 февраля, отмечался День дипломатического работника России. Дипломатические отношения между Россией и Молдавией были установлены 6 апреля 1992 года. Договорно-правовая база отношений к настоящему времени насчитывает свыше 180 документов.

"К сожалению, в этом году двусторонний политический диалог, а также сотрудничество на многосторонних площадках, в том числе на пространстве СНГ, поставлены на паузу. Но это выбор Кишинёва. Москва не закрывалась и по-прежнему готова к взаимодействию. Российская сторона всегда открыта к обсуждению любых вопросов с молдавскими партнерами. Я убежден, что накопленный за 31 год опыт дипломатических отношений между Россией и Молдовой растопит тот лёд недопонимания, что сейчас образовался", - отметил Васнецов.

Посол РФ подчеркнул, что народы России и Молдовы связывает многовековая дружба, их объединяют близкие, а во многих аспектах также и родственные отношения.

Опросы общественного мнения в Молдове показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ. Власти Молдовы неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.

Читать полный текст интервью можно на сайте РИА Новости по ссылке ria.ru
  • Вчера, 19:57
  • DTV
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