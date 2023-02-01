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В этом году в Бендерах отремонтируют мост над железной дорогой у вокзала Бендеры-1

В этом году в Бендерах отремонтируют мост над железной дорогой у вокзала Бендеры-1

В Бендерах в этом году отремонтируют мост над железной дорогой у вокзала Бендеры-1. Это краткий пеший путь с центра на Борисовку. Ремонт выполнят на средства фонда капвложений, передает Бендерское телевидение.

Сквозь дыры в мосту видны железнодорожные пути. Между стыками плит – щели. Шаткие перила, штыри арматуры. Так сейчас выглядит пешеходный мост над железной дорогой, который связывает центр и Борисовку. Так пешком из района в район — быстрее и удобнее. Иначе только в объезд.

«Необходимо провести капремонт. Дело в том, что этот пешеходный мост состоит из двух частей, одна часть принадлежит железной дороге, другая часть городская. Вот как раз в плохом состоянии находится та часть перекрытия, которая принадлежит железной дороге. Мост был обследован проектным институтом. Были вынесены решения, просчитана стоимость необходимых работ», — отметил заместитель министра экономического развития ПМР Юрий Олейник.

Капитальный ремонт моста — в планах на этот год. Об этом доложил Президенту глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко. Нужно заменить перекрытия и старые перила, обновить освещение. Проект уже есть.

«Есть уже смета, посчитанная новым ресурсным методом, необходимые затраты, будут планироваться работы. Это же все не быстро будет делаться. Нужно изготовить плиты перекрытия. Все эти вопросы сейчас прорабатываются, дальше уже будет приниматься решение непосредственно, кто этот вид ремонта будет производить», — сказал заместитель министра.

На ремонт этого моста нужно около двух миллионов рублей. Все хотят сделать до конца года.

  • Вчера, 20:05
  • DTV
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