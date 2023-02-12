Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в социальных сетях фрагмент своего интервью украинскому телеведущему Вадиму Карпьяку, в котором предупредил, что 23-24 февраля в годовщину начала специальной военной операции будут приняты некие решения, которые "запомнятся России".
"23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "великие события", - сказал Кулеба, добавив, что в эти дни пройдут обсуждения, посвященные украинскому конфликту, передает mk.ru.
По всей видимости, Киев надеется снова поднять тему исключения России из Совета безопасности ООН. Впрочем, Кулеба отметил, что пока речь идет только о работе в этом направлении.
Решения, которые могут быть приняты в эти дни, по словам украинского министра, будут касаться новых санкций, поставок оружия. "Будет много важных политических сигналов, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях", - сказал Кулеба.
"Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину", - добавил глава МИД Украины.
Как напоминает издание mk.ru, МИД Украины в декабре 2022 года опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал государства-члены ООН лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить РФ из ООН в целом.
При этом в МИД РФ неоднократно разъясняли, что участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава ООН, а для принятия поправок в устав необходимо подпись всех постоянных членов Совбеза. Таким образом, Россия имеет право наложить вето на это решение.