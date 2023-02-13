Власти США призвали своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто уже находится на территории страны, немедленно ее покинуть из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении американского посольства в России.
«Россия может отказать [гражданам США] в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и призвать их на военную службу», — сказано в заявлении, пишет vedomosti.ru.
В посольстве добавили, что желающие покинуть Россию граждане США должны принять для этого самостоятельные меры, поскольку дипмиссия ограничена в своих возможностях. По этой же причине у посольства могут возникнуть трудности с оказанием услуг американским гражданам, находящимся в РФ.
Кроме того, гражданам США рекомендовали избегать «любых политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников службы безопасности на таких мероприятиях.
На фоне начала спецоперации России на Украине власти США не раз призывали своих граждан покинуть Россию. В предыдущий раз такое обращение посольство публиковало в сентябре 2022 г. после начала частичной мобилизации в стране.