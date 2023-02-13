Dnestr.TV

 
0

США призвали своих граждан покинуть Россию

США призвали своих граждан покинуть Россию
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти США призвали своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто уже находится на территории страны, немедленно ее покинуть из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении американского посольства в России.

«Россия может отказать [гражданам США] в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и призвать их на военную службу», — сказано в заявлении, пишет vedomosti.ru.

В посольстве добавили, что желающие покинуть Россию граждане США должны принять для этого самостоятельные меры, поскольку дипмиссия ограничена в своих возможностях. По этой же причине у посольства могут возникнуть трудности с оказанием услуг американским гражданам, находящимся в РФ.

Кроме того, гражданам США рекомендовали избегать «любых политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников службы безопасности на таких мероприятиях.

На фоне начала спецоперации России на Украине власти США не раз призывали своих граждан покинуть Россию. В предыдущий раз такое обращение посольство публиковало в сентябре 2022 г. после начала частичной мобилизации в стране.
  • Сегодня, 09:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна