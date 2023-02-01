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Паспортизация и учет воинских захоронений

Паспортизация и учет воинских захоронений

Министерство обороны ПМР разработало и ввело в работу Положение об установлении порядка паспортизации и централизованного учета воинских захоронений погибших при защите Отечества на территории Приднестровья. Документ прошел предварительное согласование в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и государственных администрациях городов и районов Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно нормативу, государственный учет воинских захоронений ведется государственными администрациями городов и районов, а централизованный учет – Министерством обороны республики, сообщает newspmr.com.

Государственный воинских захоронений

Госучет осуществляется посредством паспортизации воинских захоронений с последующей установкой государственных знаков воинских захоронений. Паспортизация воинских захоронений проводится путем составления паспорта воинского захоронения. На каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак.

Если число захороненных превышает 10 человек, к паспорту прилагается на бумажном и электронном носителях список погибших при защите Отечества. При захоронении неизвестных лиц, погибших при защите Отечества, список захороненных к паспорту не прилагается.

Один экземпляр паспорта и списка захороненных находится на ответственном хранении в государственной администрации, второй экземпляр направляется в Минобороны для постановки воинского захоронения на централизованный учет, третий экземпляр передается в соответствующие военные комиссариаты городов и районов Приднестровской Молдавской Республики.

Централизованный учет воинских захоронений

Централизованный учет воинских захоронений осуществляется Минобороны ПМР, которое ведет реестр воинских захоронений на территории Приднестровской Молдавской Республики. Изменения в реестр воинских захоронений вносятся на основании новых паспортов и (или) списков захороненных.

Министерство обороны обеспечивает хранение экземпляра паспорта и (или) списка захороненных в целях статистического учета количества воинских захоронений и погребенных в них лиц.

Государственные администрации, поставившие воинские захоронения на государственный учет, сверяют свои данные со сведениями, включенными в реестр воинских захоронений Министерства обороны, и при наличии расхождений принимают во взаимодействии с министерством меры к их устранению.

В случае выявления в сведениях реестра воинских захоронений, занесенных в списки захороненных, и иных объектах, увековечивающих память погибших при защите Отечества, недостоверной информации об участии в боевых действиях по защите Отечества, а также в случае получения подтвержденной информации о тяжких преступлениях, совершенных погибшими в военное время, государственные администрации по согласованию с Минобороны ПМР принимают меры по исключению сведений о данных лицах с объектов увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 09:59
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