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Молдова - основной покупатель украинского молока

Молдова - основной покупатель украинского молока

В 2022 году Украина отправила на экспорт 29,4 тыс. тонн несгущенного молока и сливок, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает mybusiness.md.

Но в денежном эквиваленте экспорт вырос всего на 57,7% – до $16,4 млн.

Главными покупателями украинских несгущенных молока и сливок в 2022 году были Молдова (92,6%), Грузия (4,1%) и Армения (1,5%).

Молдавские фермеры производят менее половины от потребности республики в молоке, недостающие 50% импортируются. Об этом в декабре заявил тогдашний министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, подводя итоги 2022 года.
  • Сегодня, 10:01
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