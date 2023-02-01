В 2022 году Украина отправила на экспорт 29,4 тыс. тонн несгущенного молока и сливок, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает mybusiness.md.
Но в денежном эквиваленте экспорт вырос всего на 57,7% – до $16,4 млн.
Главными покупателями украинских несгущенных молока и сливок в 2022 году были Молдова (92,6%), Грузия (4,1%) и Армения (1,5%).
Молдавские фермеры производят менее половины от потребности республики в молоке, недостающие 50% импортируются. Об этом в декабре заявил тогдашний министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, подводя итоги 2022 года.