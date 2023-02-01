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В Канаде создали посвященную Украине монету из золота

В Канаде создали посвященную Украине монету из золота

Номинал монеты составляет 250 канадских долларов, но выкупная цена достигает 7 тысяч долларов. В общей сложности отчеканили 275 "монет-писанок".
Королевский канадский монетный двор выпустил монету в форме украинской писанки, сообщает пресс-служба ведомства.

Это уже, по меньшей мере, восьмая монета в форме писанки в коллекции Двора. На ней изображены подсолнечники и отчеканенный профиль королевы Елизаветы II, передает korrespondent.net.

Монету изготовили из 58,5 г чистого золота. Ее номинал составляет 250 канадских долларов, но выкупная цена достигает 7 тысяч долларов. В общей сложности отчеканили 275 "монет-писанок". Их продали через несколько дней, а доходы потратили на помощь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.

Авторами дизайна монеты стали Сюзанна Блант и канадец украинского происхождения Дейв Мельничук.

В Канаде создали посвященную Украине монету из золота

В Канаде создали посвященную Украине монету из золота

Ранее сообщалось, что Эстония выпустит два миллиона памятных монет, посвященных Украине.

  • Сегодня, 10:07
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