Номинал монеты составляет 250 канадских долларов, но выкупная цена достигает 7 тысяч долларов. В общей сложности отчеканили 275 "монет-писанок". Королевский канадский монетный двор выпустил монету в форме украинской писанки, сообщает пресс-служба ведомства.
Это уже, по меньшей мере, восьмая монета в форме писанки в коллекции Двора. На ней изображены подсолнечники и отчеканенный профиль королевы Елизаветы II, передает korrespondent.net.
Монету изготовили из 58,5 г чистого золота. Ее номинал составляет 250 канадских долларов, но выкупная цена достигает 7 тысяч долларов. В общей сложности отчеканили 275 "монет-писанок". Их продали через несколько дней, а доходы потратили на помощь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.
Авторами дизайна монеты стали Сюзанна Блант и канадец украинского происхождения Дейв Мельничук.
Ранее сообщалось, что Эстония выпустит два миллиона памятных монет, посвященных Украине.