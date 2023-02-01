В Бразилии мошенники для обмана граждан использовали фотографии лидера молдавского политика “Нашей партии” Ренато Усатого.
По сообщениям бразильских СМИ, злоумышленники находили потенциальных жертв в социальных сетях. Они создавали подставные аккаунты, в которых публиковали фото молдавского политика. Затем преступники обманным путем выманивали деньги у доверчивых бразильянок. Так, одной из пострадавших стала 74-летняя женщина из Сан-Паулу, которая перечислила мошенникам 102 тысячи реалов, это около 19 тысяч долларов, пишет rupor.md.
В ходе следственных мероприятий, правоохранителям удалось задержать четырех подозреваемых.
Сам Усатый заявил, что никакого отношения к преступной схеме не имеет.