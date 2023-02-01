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В Бразилии мошенники использовали фото Усатого для выманивания денег

В Бразилии мошенники использовали фото Усатого для выманивания денег

В Бразилии мошенники для обмана граждан использовали фотографии лидера молдавского политика “Нашей партии” Ренато Усатого.

По сообщениям бразильских СМИ, злоумышленники находили потенциальных жертв в социальных сетях. Они создавали подставные аккаунты, в которых публиковали фото молдавского политика. Затем преступники обманным путем выманивали деньги у доверчивых бразильянок. Так, одной из пострадавших стала 74-летняя женщина из Сан-Паулу, которая перечислила мошенникам 102 тысячи реалов, это около 19 тысяч долларов, пишет rupor.md.

В ходе следственных мероприятий, правоохранителям удалось задержать четырех подозреваемых.

Сам Усатый заявил, что никакого отношения к преступной схеме не имеет.
  • Сегодня, 10:16
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