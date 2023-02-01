Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев (КПРФ) разработал законопроект о возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время. Как сообщил парламентарий в Telegram-канале, он направил документ на заключение правительства РФ, передаёт ТАСС
Депутат предлагает внести изменения в закон "Об исчислении времени" - признать недействительным п. 5 ст. 4 ("Исчисление календарной даты и времени календарного дня"), согласно которому в настоящее время "сезонный перевод времени не осуществляется". Кроме того, документом предлагается дополнить ст. 5 ("Часовые зоны") положением о переводе часов на зимнее и летнее время два раза в год.
"В целях рационального использования светлого времени суток на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад", - указано в законопроекте.
Также за счет этой инициативы, как отметил Михаил Матвеев, уменьшатся расходы населения на оплату электроэнергии, снизится количество дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, по словам депутата, законопроект упростит ведение сельскохозяйственных и строительных работ благодаря лучшей естественной освещенности.
Напомним, 21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу 26 октября того же года. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC+3 ч, число часовых зон увеличено с девяти до 11. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени - в два часа ночи 26 октября 2014 года.