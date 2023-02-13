МИД Франции опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал французов, находящихся на территории Белоруссии, без промедления покинуть страну автотранспортом через Литву, Польшу или Латвию, сообщает mk.ru
Как говорится в сообщении французского министерства, в контексте действий России на Украине и закрытия белорусского воздушного пространства «любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы», пишет russian.rt
«Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию», — цитирует РИА Новости МИД Франции.
Также во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что гражданам, которые желают вылететь из Белоруссии, нужно запрашивать выездную визу в белорусском МВД.
Ранее в посольстве США в России призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на её территории, срочно покинуть страну.
В Кремле заявили, что призыв посольства США к американцам покинуть Россию не является новацией.