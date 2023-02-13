фото: Khalil Hamra. Женщина на месте обрушения дома в результате землетрясения в турецком городе Нурдагы
Сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп снесут полностью, заявил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин, чьи слова приводит телеканал NTV, передаёт РИА Новости
Чиновник отметил, что сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где под завалами могут находиться люди. "Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100 процентов. Город будет построен заново", — сказал Бильгин.
Он также добавил, что на месте обрушения только одного из домов нашли тела 150 погибших. По данным местных СМИ, в городе проживало не менее 40 тысяч человек.
Ранее Министерство градостроительства и окружающей среды Турции после оценки более 132 тысяч зданий в десяти провинциях сообщило, что 7 584 из них обрушились или их необходимо срочно снести.
В свою очередь, 12 617 построек оказались в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.