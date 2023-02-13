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В Турции после землетрясений снесут город

В Турции после землетрясений снесут город
фото: Khalil Hamra. Женщина на месте обрушения дома в результате землетрясения в турецком городе Нурдагы

Сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп снесут полностью, заявил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин, чьи слова приводит телеканал NTV, передаёт РИА Новости

Чиновник отметил, что сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где под завалами могут находиться люди.
"Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100 процентов. Город будет построен заново", — сказал Бильгин.

Он также добавил, что на месте обрушения только одного из домов нашли тела 150 погибших. По данным местных СМИ, в городе проживало не менее 40 тысяч человек.

Ранее Министерство градостроительства и окружающей среды Турции после оценки более 132 тысяч зданий в десяти провинциях сообщило, что 7 584 из них обрушились или их необходимо срочно снести.

В свою очередь, 12 617 построек оказались в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.
В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
  • Сегодня, 17:46
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