Главы государственных администраций проинформировали Президента о положении дел на местах. Жизнеобеспечение городов и районов – штатное. Аварийные ситуации на сетях водо-, тепло-, газоснабжения носили единичный характер и оперативно ликвидировались.
Приняты местные бюджеты и основные муниципальные программы. Ведется подготовка к аукционной кампании по выполнению госзаказов, которая начнется уже в ближайшие дни, передаёт пресс-служба главы государства
Повсеместно продолжается озеленительная работа – погодные условия благоприятны. В столичном сквере Авиаторов на днях высадили 36 хвойников. Продолжается работа в дендропарке. Отмечено, что опасения граждан относительно ликвидации в ботаническом саду деревьев напрасны. По словам Олега Довгопола, за время расчистки спилено 12 деревьев, представлявших опасность. Удаляли в основном дикую поросль. При этом высажено за тот же период 84 дерева. Тираспольский глава поделился также информацией о запуске ледового катка. Открытие прошло успешно. За два выходных дня объект посетили 2200 человек. За день организуют 5 заходов по два часа пребывания. Одновременно на льду находится 150-200 человек. Уже успели потренироваться две хоккейные команды – из Днестровска и Новых Анен. Есть заявки из других городов. Формируется расписание.
Руководитель бендерской администрации рассказал о начале работ по укладке тротуарной плитки на автодороге по улице Ткаченко – от ЗАГСа по направлению к гребной базе.
Дубоссарский глава проинформировал, что в городе ведется централизованная работа по приведению в порядок чердачных помещений и подвалов жилых домов.
Руководителям городов и районов республики даны текущие поручения. На неделе продолжатся годовые отчеты глав госадминистраций.
Один из вопросов рабочей повестки – состояние пищеблоков и качество приготовления пищи в дошкольных образовательных учреждениях, сообщает президентская пресс-служба.
Ранее Президент давал поручение провести комиссионные выезды и проверить положение дел. Главный санитарный врач Приднестровья проинформировала о результатах контрольных мероприятий и сделанных выводах. Комиссия СЭС посетила с инспекциями 177 детсадов. Среди выявленных нарушений есть достаточно серьезные, констатировала Наталья Берил.
Отмечено, что не во всех учреждениях есть медработники. В некоторых детских садах медик присутствует, но самоустраняется от выполнения обязанности по контролю качества приготовления пищи. Нередко в дошкольных учреждениях вместо централизованной подачи горячей воды используются бойлеры. Но в основном в группах. Кухни остаются без горячего водоснабжения, что не позволяет обеспечить безопасность детсадовского питания. Во многих случаях требуется ремонт, замена оборудования пищеблоков, мебели и посуды. По завершении инспекционного объезда принято решение о проведении с кухонными работниками занятий, цель которых – повысить уровень гигиенического поведения специалистов, задействованных в приготовлении пищи для детей. Работа уже проводится.
Главы госадминистраций рассказали о том, что предпринимается на местах в части обновления пищеблоков учреждений сферы просвещения. В Тирасполе, к примеру, питание организовано в 60 учебно-воспитательных заведениях. В школах кухни в большинстве своем оборудованы на хорошем уровне. Детсадовские нуждаются во внимании. В нынешнем году рассчитывают привести в порядок и переоснастить пищеблоки детсадов №9,18, 25, 43, 48. В Бендерах 30 детских садов и 17 школ. 65% пищеблоков переоборудованы, но многие требуют ремонта помещений. Большой объем работ – 80% от потребности – провели в части обновления систем вентиляции. В Каменском районе, напротив, состояние вентиляций большинства образовательных учреждений неудовлетворительное. В Слободзейском районе, помимо необходимости модернизации пищеблоков, есть вопросы к качеству воды. В селах Карагаш, Парканы и Фрунзе ее химический состав не соответствует нормативам. По словам Василия Тищенко, с этой проблемой сталкиваются не только в образовательных учреждениях, но и в жилых домах. Была надежда решить ее бурением новой скважины. Не помогло. Состав воды в двух скважинах идентичен. Обсуждается вопрос организации химической очистки.
На совещании обсуждали источники финансирования работ по приведению пищеблоков в должное состояние. Говорили о целесообразности закупки бытового кухонного оборудования вместо профессионального для малокомплектных учреждений. Президент акцентировал внимание на постоянном контроле качества питания. По его мнению, санитарно-эпидемиологическая служба не должна быть ограничена рамками плановых проверок, когда речь идет о школах и детских садах, а также учреждениях системы здравоохранения. Как и пожарная безопасность, качество питания – это вопрос охраны жизни и здоровья граждан, подчеркнул глава государства.