На заседании Правительства ПМР рассмотрели документ, направленный на оказание дополнительной поддержки вдовам защитников Приднестровья, не вступившим в повторный брак.
Разработанный механизм позволит выдавать данной категории граждан льготный кредит на приобретение жилья и стройматериалов, произведенных на территории республики, для постройки или ремонта домовладений, сообщается на сайте Правительства ПМР
Замминистра по социальной защите и труду Сергей Селезнев рассказал об условиях и порядке кредитования вдов. Для них предусмотрен кредит на срок до пяти лет под 1% годовых. Размер займа не может превышать 100 тысяч рублей. Установление максимальной суммы необходимо для того, чтобы охватить наибольшее количество нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Кроме того, в документе прописаны и требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам. К ним относится наличие гражданства ПМР, прописки и постоянного места работы на территории республики или получение пенсии. Также у вдовы защитника республики не должно быть кредиторской задолженности и долгов по платежам в бюджеты различных уровней.
Решение о выдаче льготного кредита будет выносить специальная комиссия, сформированная госадминистрацией. Выдача займа осуществляется в порядке очередности, здесь учитывается дата подачи заявления. Необходимо отметить, что средства могут быть потрачены только на те цели, которые указаны в договоре. Этот момент будет контролироваться. Воспользоваться правом на получение льготного кредита на улучшение жилищных условий можно один раз.