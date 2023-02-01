Dnestr.TV

 
0

Вдовам защитников ПМР будут выдавать льготные кредиты на приобретение жилья и стройматериалов

Вдовам защитников ПМР будут выдавать льготные кредиты на приобретение жилья и стройматериалов

На заседании Правительства ПМР рассмотрели документ, направленный на оказание дополнительной поддержки вдовам защитников Приднестровья, не вступившим в повторный брак.

Разработанный механизм позволит выдавать данной категории граждан льготный кредит на приобретение жилья и стройматериалов, произведенных на территории республики, для постройки или ремонта домовладений, сообщается на сайте Правительства ПМР

Замминистра по социальной защите и труду Сергей Селезнев рассказал об условиях и порядке кредитования вдов. Для них предусмотрен кредит на срок до пяти лет под 1% годовых. Размер займа не может превышать 100 тысяч рублей. Установление максимальной суммы необходимо для того, чтобы охватить наибольшее количество нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, в документе прописаны и требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам. К ним относится наличие гражданства ПМР, прописки и постоянного места работы на территории республики или получение пенсии. Также у вдовы защитника республики не должно быть кредиторской задолженности и долгов по платежам в бюджеты различных уровней.

Решение о выдаче льготного кредита будет выносить специальная комиссия, сформированная госадминистрацией. Выдача займа осуществляется в порядке очередности, здесь учитывается дата подачи заявления. Необходимо отметить, что средства могут быть потрачены только на те цели, которые указаны в договоре. Этот момент будет контролироваться. Воспользоваться правом на получение льготного кредита на улучшение жилищных условий можно один раз.

  • Сегодня, 18:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна