За неделю с 6 по 12 февраля в ПМР произошло 56 ДТП. Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, только один случай повлек за собой причинение травмы человеку, в 55 случаях транспортные средства получили механические повреждения, но обошлось без пострадавших
Как зафиксировала дорожная статистика, 13 водителей не убедились в безопасности маневра при движении задним ходом, четверо не справились с управлением.
В девяти случаях водители не выдержали безопасную дистанцию, в семи – не предоставили преимущество в движении, в пяти – не выдержали безопасный боковой интервал.
В четырех случаях не было выполнено требование дорожного знака «Уступите дорогу», еще в одном не были учтены метеорологические условия. 1 водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.
6 водителей оставили место дорожно-транспортного происшествия, трое из них уже установлены.