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За минувшую неделю в Приднестровье произошло более 50 ДТП

За минувшую неделю в Приднестровье произошло более 50 ДТП

За неделю с 6 по 12 февраля в ПМР произошло 56 ДТП. Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, только один случай повлек за собой причинение травмы человеку, в 55 случаях транспортные средства получили механические повреждения, но обошлось без пострадавших

Как зафиксировала дорожная статистика, 13 водителей не убедились в безопасности маневра при движении задним ходом, четверо не справились с управлением.

В девяти случаях водители не выдержали безопасную дистанцию, в семи – не предоставили преимущество в движении, в пяти – не выдержали безопасный боковой интервал.

В четырех случаях не было выполнено требование дорожного знака «Уступите дорогу», еще в одном не были учтены метеорологические условия. 1 водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.

6 водителей оставили место дорожно-транспортного происшествия, трое из них уже установлены.
  • Сегодня, 18:14
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