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В Бендерах злоумышленники украли с частной фермы 30 килограммов свинины

В Бендерах злоумышленники украли с частной фермы 30 килограммов свинины

Не совсем обычную кражу зафиксировали в Бендерах. Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, двое приятелей – мужчины 29 лет и 31 года – за свежей свининой отправились не на рынок, а на чужую ферму. Один из них был знаком с охранником хозяйства и знал о его пристрастии к горячительным напиткам. На этом приятели и выстроили свой план.

Вечером 9 февраля они отправились в гости на ферму. Посидев и выпив, один из молодцев отлучился в убойный цех и, пока охранник с другим визитёром продолжали застолье, ополовинил уже разделанную свиную тушу.

Разжившись мясом, гости срочно засобирались домой. Нести 30 кг оказалось непросто. Вызвали такси. Прибыв по месту жительства, добычу разделали, разложили по пакетам. Часть засолили. Правда, котлет нажарить не успели: помешали оперативники. «Вкусную» кражу бендерские милиционеры раскрыли всего за несколько часов.

Подозреваемых доставили в изолятор временного содержания бендерского УВД. Вместо кулинарных экспериментов теперь общение со следователем.

Мужчины, один из которых неоднократно судим, в содеянном сознались. Притом просили учесть: мясо брали не для продажи, а только для себя и потому вторую часть туши оставили в цеху. Несмотря на это, уголовной ответственности им избежать не удастся.
  • Сегодня, 12:10
  • DTV
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