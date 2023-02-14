Утверждения, озвученные президентом Молдовы Майей Санду на брифинге в понедельник о якобы планах РФ по дестабилизации обстановки в Молдове являются абсолютно необоснованными и бездоказательными, заявили в Министерстве иностранных дел России, пишет sputniknews.ru
В ведомстве отметили, что подобные высказывания выстроены в духе "классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина", когда выдвигаются обвинения "со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить", а затем они используются "для оправдания собственных незаконных действий".
"Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о "российском плане дестабилизации Молдавии", заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там также отметили, что молдавские власти подтвердили этот фейк, чтобы отвлечь внимание граждан страны от внутренних проблем, созданных провальным социально-экономическим курсом нынешней администрации, и усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами, используя миф о российской угрозе.
"Подобные замыслы, кстати, уже реализовываются, причем замешаны они на откровенно русофобских нарративах. Примечательно, что в самой Молдавии многие восприняли заявление Санду с недоверием и недоумением", – отметили в МИД РФ.
"Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России "расшатать" ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества", – заявили в российском МИД.
В ведомстве призывали молдавские власти "проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с Россией".