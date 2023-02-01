Верховный Совет ПМР провел сегодня, 14 февраоя, в онлайн-формате 2-е чрезвычайное заседание V сессии VII созыва. Как сообщила парламентская пресс-служба, депутаты единогласно проголосовали за принятие постановления об утверждении Указа Президента ПМР № 46 «О продлении режима чрезвычайного экономического положения на территории ПМР».
Режим ЧЭП в Приднестровье был впервые введен 21 октября 2022 года из-за снижения Молдовой поставок в Приднестровье российского природного газа, объемов которого не хватало ни для работы предприятий, ни для нужд населения, ни для выработки экспортной электроэнергии Молдавской ГРЭС.
Сейчас режим чрезвычайного экономического положения установлен в Приднестровье до 1 марта включительно. В связи с тем что экономическая ситуация не изменилась и объемы поставок природного газа не вернулись на докризисный уровень, принято решение продлить действие режима ЧЭП в республике до 31 марта включительно.