Исполняющий обязанности вице-премьера Олег Серебрян встретился с прибывшим с визитом в Молдову государственным чиновником по делам вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Хиппи.
Джеймс Хиппи возглавил делегацию британского Министерства обороны, со ссылкой на Бюро по реинтеграции передает moldpres.md
В ходе диалога официальные лица обсудили темы, касающиеся ситуации в области безопасности в регионе, развитие событий в процессе приднестровского урегулирования, усилия молдавских властей по поддержанию стабильности и безопасности, адаптируясь в то же время к новым региональным реалиям и вызовам, порожденным войной в соседней стране - Украине.
Отмечались усилия, предпринимаемые национальными институтами для преодоления уязвимостей и решения проблем, вытекающих из сложного характера региональной ситуации, при сохранении диалога, посвященного приднестровскому урегулированию, в форматах технических переговоров («1+1» и рабочие группы), и решения властями Республики Молдова текущих проблем жителей обоих берегов Днестра.
Также подчеркивалась приверженность молдавских властей продвижению мирного и политического урегулирования приднестровского конфликта в рамках параметров унитарного и полностью функционального государства Республики Молдова и с восстановлением всего единого пространства между двумя берегами Днестра.
При этом подчеркивалась необходимость достижения целей демилитаризации и разоружения региона в качестве факторов, которые будут способствовать продвижению процесса окончательного урегулирования и дополнению цели реинтеграции страны, пишет moldpres.md