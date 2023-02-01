Бывший депутат, председатель партии «Коалиция за единство и благополучие» (Coaliția pentru Unitate și Bunăstare — СUB) Игорь Мунтяну прокомментировал заявления президента Майи Санду о плане России организовать госпереворот в Молдове. Политик считает, что власти должны ввести визовый режим для граждан РФ. Об этом Мунтяну сказал 13 февраля в эфире программы Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova, сообщает newsmaker.md
Мунтяну заявил, что власти должны не только информировать население об угрозах безопасности страны, но и о мерах, которые они предпримут для их предотвращения.
«В условиях непосредственной опасности, мы должны ввести новую политику в отношении граждан, которые могут угрожать конституционному порядку. Во-первых, введение визового режима для граждан РФ. Сейчас подходящее время. Если у нас есть документы, подтверждающие, что они могут прибыть именно из Российской Федерации, то, конечно, мы должны ввести режим. Если есть информация о том, что эти группы людей с военной подготовкой могут прибыть из Приднестровья, мы должны немедленно ввести режим, который защитит административную демаркационную линию между оккупированной территорией и остальной частью Молдовы», — цитирует Мунтяну newsmaker.md
Напомним, президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории напасть на правительственные здания и сменить власть в республике.
Заявление Санду прозвучало через несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Брюсселе на заседании Европейского совета, рассказал, что проинформировал Майю Санду о том, что украинской разведке «удалось перехватить детальный российский план дестабилизации политической ситуации в Молдове». Его слова подтвердил СИБ. В России эту информацию опровергли.
МИД Сербии о заявлении Санду о дестабилизации: Требуем объяснений
Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обратился к Майе Санду за разъяснениями по обвинению граждан Сербии в причастности к дестабилизации ситуации в его стране. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД Сербии, сообщает point.md ссылаясь на rupor.md
Министр иностранных дел Сербии категорически опроверг заявление Майи Санду о возможном участии граждан Сербии в подрывных действиях, направленных на дестабилизацию Республики Молдова.
“Мы просим власти Молдовы срочно предоставить всю имеющуюся в их распоряжении информацию, поскольку до сих пор мы не получали никаких уведомлений от Республики Молдова”, — говорится в заявлении министерства.
Он добавил, что на международной арене есть много примеров фейковых новостей, но Сербия “не допустит нанесения ущерба своей репутации и интересам”.
“Мы поручили нашему послу, аккредитованному в Кишиневе, срочно запросить разъяснения по данному заявлению у президента Молдовы, а также в срочном порядке предоставить нам всю информацию о лицах, подозреваемых в причастности к упомянутым насильственным действиям”, – сказал Дачич, подчеркнув, что, согласно сербскому законодательству, “любое участие граждан Сербии в вооруженных конфликтах за границей является преступлением”.
Власти Молдовы запретили 12 сербским болельщикам ФК «Партизан» въезд в страну
Из Молдовы были высланы двенадцать сербских болельщиков футбольного клуба «Партизан», сообщают официальные соцсети сербского клуба. 16 февраля в Кишиневе должен состояться матч между тираспольским «Шерифом» и сербским клубом.
«После того, как мы провели всю ночь, пытаясь решить ситуацию, часть депортированных болельщиков уехала из Молдовы первым утренним рейсом. Около двух часов ночи всем был введен официальный запрет на въезд, поэтому после консультации с консулом и послом в Румынии было решено не ждать помощи», - цитирует сообщение в Facebook ФК «Партизан» europalibera.org
Пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки сообщила, что за последние 24 часа ни один гражданин Сербии не был задержан в Международном аэропорту Кишинева, но сказала, что нескольким гражданам Сербии было отказано во въезде в Молдову, потому что «они не соответствовали условиям въезда, не имели необходимых документов и не могли обосновать цель своей поездки».