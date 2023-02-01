Неделю назад началась продажа билетов на матч Лиги Конференций "Шериф" - "Партизан", который состоится послезавтра, 16 февраля, на стадионе "Зимбру".
Однако, как сообщили moldfootball.com сегодня, 14 февраля, реализация билетов одновременно прекратилась на обеих онлайн-площадках: сайтах tickets.fmf.md и biletpmr.com.
"Шериф" на своем сайте выпустил следующее официальное заявление:
Федерация Футбола Молдовы проинформировала ФК "Шериф" о решении властей Молдовы провести матч раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА между ФК "Шериф" и белградским "Партизаном" без зрителей.
В этой связи, ФК "Шериф" информирует зрителей, которые приобрели билеты на матч, что клуб вернет потраченные на билеты деньги Напомним, сегодня утром стало известно, что молдавские власти не пустили в страну болельщиков из Сербии, прилетевших поддержать "Партизан" в предстоящей игре.
FMF выпустила свое заявление, подтвердив запрет со стороны властей на допуск болельщиков на матч "Шериф" - "Партизан".
Согласно этому заявлению, люди, купившие билеты на tickets.fmf.md, получат деньги на свой счет в течение 5 рабочих дней. Если за этот срок деньги не придут на счет, следует обратиться за помощью по электронному адресу tickets@fmf.md.