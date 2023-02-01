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В Бендерах стартует муниципальный этап конкурса «Наш город для всех»

В Бендерах стартует муниципальный этап конкурса «Наш город для всех»

В Бендерах стартует муниципальный этап конкурса «Наш город для всех». Принять участие в нём могут приднестровские организации, независимо от организационно-правовой формы собственности, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.

Цель конкурса - привлечь организации, общественность, городские сообщества к участию в формировании городской инфраструктуры, приспособленной для ЛОВ и других маломобильных групп населения. Также он нацелен на формирование у граждан толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и создание в городах безбарьерной среды.

«Наш город для всех» проводится по следующим номинациям:

организация социальной защиты;

организации культуры (театр, кинотеатр, музей, библиотека);

организации образования (детский сад, школа, колледж, вуз);

медицинские организации (больница, поликлиника, аптека);

организации физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, детские спортивные школы);

организации потребительского рынка и услуг;

офисные центры и предприятия;

жилые дома;

дворовые территории;

дорожно-транспортные инфраструктуры;

городские организации обслуживания населения.

Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 1 октября этого года. Для этого на почту soc.otdel-ga@mail.ru следует направить следующие документы: заполненные приложения № 3, 4, 5, 6 к Положению о порядке проведения республиканского конкурса «Наш город для всех», а также фотографии конкурсных объектов (не менее 10).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0 (552) 2-11-96, 2-44-35.

Республиканский конкурс «Наш город для всех» направлен на улучшение условий организаций социальной защиты, учреждений культуры, образования, медицины, а также физкультурно-оздоровительных объектов и других инфраструктур по обслуживанию населения.
  • Сегодня, 15:23
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