В Бендерах стартует муниципальный этап конкурса «Наш город для всех». Принять участие в нём могут приднестровские организации, независимо от организационно-правовой формы собственности, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.
Цель конкурса - привлечь организации, общественность, городские сообщества к участию в формировании городской инфраструктуры, приспособленной для ЛОВ и других маломобильных групп населения. Также он нацелен на формирование у граждан толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и создание в городах безбарьерной среды.
«Наш город для всех» проводится по следующим номинациям:
организация социальной защиты;
организации культуры (театр, кинотеатр, музей, библиотека);
организации образования (детский сад, школа, колледж, вуз);
медицинские организации (больница, поликлиника, аптека);
организации физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, детские спортивные школы);
организации потребительского рынка и услуг;
офисные центры и предприятия;
жилые дома;
дворовые территории;
дорожно-транспортные инфраструктуры;
городские организации обслуживания населения.
Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 1 октября этого года. Для этого на почту soc.otdel-ga@mail.ru следует направить следующие документы: заполненные приложения № 3, 4, 5, 6 к Положению о порядке проведения республиканского конкурса «Наш город для всех», а также фотографии конкурсных объектов (не менее 10).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0 (552) 2-11-96, 2-44-35.
Республиканский конкурс «Наш город для всех» направлен на улучшение условий организаций социальной защиты, учреждений культуры, образования, медицины, а также физкультурно-оздоровительных объектов и других инфраструктур по обслуживанию населения.