Президент ПМР Вадим Красносельский проводит встречу с делегацией ОБСЕ, возглавляет которую Буяр Османи – министр иностранных дел Северной Македонии, председательствующей в нынешнем году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Помимо действующего председателя ОБСЕ, в состав прибывшей в Приднестровье группы зарубежных визитеров вошли глава миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг и другие европейские дипломаты.
С приднестровской стороны, как сообщает президентская пресс-служба, участие в дискуссии также принимают глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, заместитель председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева и заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.
Международная встреча проходит в Бендерах в конференц-зале комплекса «Старый бастион», расположенного на территории парка Александра Невского.
Это первый визит в Приднестровье северомакедонского председательства. Предполагается, что встреча не будет исключительно ознакомительной.
Согласованная сторонами повестка насыщена вопросами, требующими безотлагательного решения. Основополагающая цель – наметить пути вывода переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой из глубочайшей стагнации. Если раньше речь шла о необходимости активизировать мирный диалог и направить его в русло практической реализации договоренностей, то сейчас нужны инструменты для перезапуска.
Формат «Постоянного совещания…» простаивает четвертый год. Польскому председательству минувшего года не удалось изменить ситуацию к лучшему. Более того, она заметно усугубилась. Участники сегодняшней встречи обозначили нацеленность на конструктивное взаимодействие и выразили надежду, что текущий год будет более плодотворным.
Требующие обсуждения вопросы:
- активизация давления со стороны Молдовы,усилившегося с закрытием приднестровско-украинской границы;
- банковско-финансовая блокада;
- транспортно-логистические, внешнеэкономические, административно-бюрократические ограничения, ущемляющие интересы, права и свободы граждан Приднестровья и бизнес-субъектов республики;
- милитаризация Молдовы;
- попытки дискредитации действующего миротворческого формата и стремление произвести его подмену;
- принятие соседним государством норм уголовного законодательства, провоцирующих преследование граждан Приднестровья по политическим мотивам.
фото: president.gospmr.org
Геополитическая обстановка вокруг Приднестровья - взрывоопасная. Так охарактеризовал ситуацию Президент ПМР Вадим Красносельский.
«В этих сложных условиях мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Практически не работает формат «5+2», Молдова не исполняет ранее взятые на себя обязательства по протоколам «Берлин» и «Берлин+». Кроме того, в Молдове принят закон о сепаратизме, который, на мой взгляд, негативно влияет на переговорный процесс», - подчеркнул Вадим Красносельский.