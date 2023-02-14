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В Бендерах организована встреча Президента ПМР с действующим председателем ОБСЕ

В Бендерах организована встреча Президента ПМР с действующим председателем ОБСЕ

Президент ПМР Вадим Красносельский проводит встречу с делегацией ОБСЕ, возглавляет которую Буяр Османи – министр иностранных дел Северной Македонии, председательствующей в нынешнем году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Помимо действующего председателя ОБСЕ, в состав прибывшей в Приднестровье группы зарубежных визитеров вошли глава миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг и другие европейские дипломаты.

С приднестровской стороны, как сообщает президентская пресс-служба, участие в дискуссии также принимают глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, заместитель председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева и заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.

Международная встреча проходит в Бендерах в конференц-зале комплекса «Старый бастион», расположенного на территории парка Александра Невского.

Это первый визит в Приднестровье северомакедонского председательства. Предполагается, что встреча не будет исключительно ознакомительной.

Согласованная сторонами повестка насыщена вопросами, требующими безотлагательного решения. Основополагающая цель – наметить пути вывода переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой из глубочайшей стагнации. Если раньше речь шла о необходимости активизировать мирный диалог и направить его в русло практической реализации договоренностей, то сейчас нужны инструменты для перезапуска.

Формат «Постоянного совещания…» простаивает четвертый год. Польскому председательству минувшего года не удалось изменить ситуацию к лучшему. Более того, она заметно усугубилась. Участники сегодняшней встречи обозначили нацеленность на конструктивное взаимодействие и выразили надежду, что текущий год будет более плодотворным.

Требующие обсуждения вопросы:

- активизация давления со стороны Молдовы,усилившегося с закрытием приднестровско-украинской границы;

- банковско-финансовая блокада;

- транспортно-логистические, внешнеэкономические, административно-бюрократические ограничения, ущемляющие интересы, права и свободы граждан
Приднестровья и бизнес-субъектов республики;

- милитаризация Молдовы;

- попытки дискредитации действующего миротворческого формата и стремление произвести его подмену;

- принятие соседним государством норм уголовного законодательства, провоцирующих преследование граждан Приднестровья по политическим мотивам.

фото: president.gospmr.org
В Бендерах организована встреча Президента ПМР с действующим председателем ОБСЕ

В Бендерах организована встреча Президента ПМР с действующим председателем ОБСЕ

В Бендерах организована встреча Президента ПМР с действующим председателем ОБСЕ

В Бендерах организована встреча Президента ПМР с действующим председателем ОБСЕ

Геополитическая обстановка вокруг Приднестровья - взрывоопасная. Так охарактеризовал ситуацию Президент ПМР Вадим Красносельский.

«В этих сложных условиях мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Практически не работает формат «5+2», Молдова не исполняет ранее взятые на себя обязательства по протоколам «Берлин» и «Берлин+». Кроме того, в Молдове принят закон о сепаратизме, который, на мой взгляд, негативно влияет на переговорный процесс», - подчеркнул Вадим Красносельский.

  • Сегодня, 16:12
  • DTV
  • Просмотров: 49
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