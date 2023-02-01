В Октябрьский райотдел милиции 14 февраля обратилась 30-летняя тираспольчанка, которая сообщила, что на её сына напал взрослый мужчина. По словам второклассника, после школы, около 14 часов, он возвращался домой один привычным маршрутом. В какой-то момент в районе одной из многоэтажек по ул. Каховская его догнал неизвестный мужчина, схватил за куртку, закрыл рот рукой и пытался тащить в сторону гаражей. Со слов школьника, ему удалось вырваться после того, как он укусил нападавшего в обе руки, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Милиция начала доследственную проверку, в рамках которой проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, в том числе с привлечением психологов. Устанавливаются возможные очевидцы, изучаются данные с камер наружного наблюдения.
Родителям милиция рекомендует не оставлять детей без присмотра!
Если нет возможности встречать школьника после занятий:
• вместе с ребёнком выберите безопасный для него маршрут;
• объясните, что нужно избегать безлюдных и заброшенных мест;
• приучите ребёнка отзваниваться родителям перед выходом из школы и по прибытии домой.
Если вам встретились подозрительные люди, немедленно звоните на линию «102».