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В Тирасполе неизвестный мужчина напал на второклассника

В Тирасполе неизвестный мужчина напал на второклассника
Иллюстрация: 7ya.ru

В Октябрьский райотдел милиции 14 февраля обратилась 30-летняя тираспольчанка, которая сообщила, что на её сына напал взрослый мужчина. По словам второклассника, после школы, около 14 часов, он возвращался домой один привычным маршрутом. В какой-то момент в районе одной из многоэтажек по ул. Каховская его догнал неизвестный мужчина, схватил за куртку, закрыл рот рукой и пытался тащить в сторону гаражей. Со слов школьника, ему удалось вырваться после того, как он укусил нападавшего в обе руки, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Милиция начала доследственную проверку, в рамках которой проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, в том числе с привлечением психологов. Устанавливаются возможные очевидцы, изучаются данные с камер наружного наблюдения.

Родителям милиция рекомендует не оставлять детей без присмотра!

Если нет возможности встречать школьника после занятий:

• вместе с ребёнком выберите безопасный для него маршрут;

• объясните, что нужно избегать безлюдных и заброшенных мест;

• приучите ребёнка отзваниваться родителям перед выходом из школы и по прибытии домой.

Если вам встретились подозрительные люди, немедленно звоните на линию «102».
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
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