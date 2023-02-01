Внешнеторговый оборот Приднестровья за январь 2023 года вырос на 7% по отношению в аналогичному периоду прошлого года, превысив 245 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров снизился только на 35,0%, а объем импорта, наоборот, вырос на 31,0%.
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 53 млн., а на импорт – 192 млн. долларов США, пишет newspmr.com.
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 139 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $133 млн. Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $6 млн., Казахстаном, Белоруссией, Объединенными Арабскими Эмиратами – по $2 млн., Китаем, Австрией и Германией – по $1 млн.
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $8 млн., Польша – $2 млн., Италия, Малайзия и Турция – по $1 млн. и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2022 года составляло 66 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год увеличился в два раза – на $73 млн (преимущественно из-за роста цен на энергоносители).
В общем объеме торговли за январь текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 60,5%, Европейского союза – 16,8%, прочие страны – 22,7%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС поднялась на 10,6 процентных пункта, а ЕС и прочих стран, наоборот, снизилась на 1,4 и 9,2 п.п. соответственно.
В общей структуре товарооборота, уверенно лидируют Российская Федерация и Республика Молдова с долей 58,7 и 15,0 процента. Затем следует пара Румыния и Польша – 9,1% и 3,3% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Украину – 2,6%; Белоруссию и Казахстан – по 0,9%; Германию и Объединенные Арабские Эмираты – 0,8%; Италию, Китай, Малайзию, Болгарию и Литву – от 0,4 до 0,7% в общей структуре ВЭД.