16 февраля, в течение ночи в Румынии вновь была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой 2,1 – 4,2.
Землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 10,8 км было отмечено в 03:07 GMT +02:00 в Олтении. Об этом сообщает Институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP) Румынии.
Сейсмоактивность зафиксирована вблизи городов Крайова (106 км), Сибиу (111 км), Питешть (143 км), Тимишоара (161 км) и др.
Кроме того, на аналогичном расстоянии от тех же городов часом позже (04:29) произошло землетрясение магнитудой 3,4, а за полчаса до полуночи - землетрясение магнитудой 3,3. Всего к этому часу INCDFP зарегистрировал не менее 7 слабых землетрясений.
Самое сильное землетрясение в этом году произошло в том же регионе Румынии 14 февраля, магнитуда составила 5,7.
По миру за последние 24 часа было зафиксировано: 1 земл. магнитудой 6 и выше 7 земл. силой от 5 до 6 баллов 43 земл. силой от 4 до 5 баллов 205 земл. силой от 3 до 4 баллов 469 земл. силой от 2 до 3 баллов 563 земл. магнитудой менее 2, которые люди обычно не ощущают.