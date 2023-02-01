Dnestr.TV

 
0

В Румынии в течении ночи фиксировались серии подземных толчков

В Румынии в течении ночи фиксировались серии подземных толчков

16 февраля, в течение ночи в Румынии вновь была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой 2,1 – 4,2.

Землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 10,8 км было отмечено в 03:07 GMT +02:00 в Олтении. Об этом сообщает Институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP) Румынии.

Сейсмоактивность зафиксирована вблизи городов Крайова (106 км), Сибиу (111 км), Питешть (143 км), Тимишоара (161 км) и др.

Кроме того, на аналогичном расстоянии от тех же городов часом позже (04:29) произошло землетрясение магнитудой 3,4, а за полчаса до полуночи - землетрясение магнитудой 3,3. Всего к этому часу INCDFP зарегистрировал не менее 7 слабых землетрясений.

Самое сильное землетрясение в этом году произошло в том же регионе Румынии 14 февраля, магнитуда составила 5,7.

По миру за последние 24 часа было зафиксировано:
1 земл. магнитудой 6 и выше
7 земл. силой от 5 до 6 баллов
43 земл. силой от 4 до 5 баллов
205 земл. силой от 3 до 4 баллов
469 земл. силой от 2 до 3 баллов
563 земл. магнитудой менее 2, которые люди обычно не ощущают.

Ознакомится со списком всех землетрясений по миру можно на сайте volcanodiscovery.com

  • Сегодня, 09:25
  • DTV
  • Просмотров: 47
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • Как меняется набережная в Бендерах

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • Как меняется набережная в Бендерах
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна