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В Украину прибыл глава МИД Израиля

В Украину прибыл глава МИД Израиля
Фото: Эли Коэн, Твиттер
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в четверг, 16 февраля, прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Он намерен посетить Бучу, Бабий Яр и вновь запустить работу посольства Израиля в Киеве, которое было закрыто.

Также министр проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и членами еврейской общины, передает korrespondent.net.

"Я прибыл сегодня с первым визитом израильского министра в Киев с начала боевых действий. В течение прошлого года Израиль стоял на стороне украинского народа и на стороне Украины. Сегодня мы поднимем израильский флаг у посольства Израиля в Киеве, которое вернется к постоянной деятельности с целью укрепления отношений между странами", - отметил министр.

В Украину прибыл глава МИД Израиля
Посол Израиля в Киеве Майкл Бродский приветствует министра иностранных дел Эли Кона в Украине 16 февраля 2023 г.
  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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