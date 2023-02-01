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Бендерский горсовет принял бюджет города на этот год

Бендерский горсовет принял бюджет города на этот год

В Бендерах приняли бюджет города на этот год. Главный финансовый документ утвердили на сессии горсовета. Дотационный и социально ориентированный, он включает в себя все направления развития города, сообщает bendery-ga.org

Прогнозируемые доходы составят немногим более 289 млн руб., расходы – более 351 млн с учётом субсидий. Дефицит в этом году меньше, чем в прошлом. Разницу планируют покрыть за счёт дотаций и трансфертов из республиканского бюджета. Большую часть средств направят на финансирование социально защищённых статей: питание и медикаменты, выплаты зарплат и пособий.

«В проекте предлагается закрепить перечень социально защищённых статей расходов бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке. Также предлагается сформировать сумму резерва на обеспечение своевременных выплат, в том числе отпускных педагогическим работникам в летний период», — пояснила первый замглавы госадминистрации Людмила Шеленкова.

В этом году зарплаты педагогам, работникам сферы культуры и спорта подняли на 12%. Параметры республиканского бюджета выдержаны и в местном. Фонд капвложений, городские программы продолжат реализовывать, равно как ремонт дорог и благоустройство города.

«Это реконструкция улицы Советской, мы сюда планируем 3 млн направить. И один из объектов – это стадион в городе. Это поэтапная наша работа, которую мы финансировали, проектировали и планируем к реализации. Помимо социальной ориентированности, есть ещё такие программы развития, которые помогут городу двигаться и развиваться. В целом большая работа проведена, чтобы бюджет был консолидированным, и надеемся, что при его реализации мы осуществим все планы, которые наметили», — отметил глава города Роман Иванченко.

Документ прошёл общественные слушания, был рассмотрен Минфином, проработан госадминистрацией и горсоветом. В нём учли задачи, поставленные Президентом ПМР органам местной власти и самоуправления.

«Несмотря на то, что принято чрезвычайное положение в экономике, бюджет у нас социально направленный, все необходимые средства для исполнения обязательств учтены. Можно уверенно сказать, что в 2023 году будет необходимое финансирование для социальных объектов, школ, муниципальных предприятий. В этом году горсовет планирует, как и раньше, утверждать соответствующие программы. В том числе будет контролировать финансово-хозяйственную деятельность муниципальных предприятий», — подчеркнул председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджету Андрей Рудейчук.

Будет сделан упор на эффективность работы муниципальных предприятий. В этом году утвердили инвестиционную программу предприятия «КоммуналДорСервис» на приобретение дорожной техники. Предусмотрели финансы на исполнение наказов избирателей. Средства распределили по округам. Впервые в городе начнут реализацию программы целевого сбора с жителей Бендер, Гиски и Протягайловки — полученные средства планируют направлять на благоустройство территорий города и сёл.
  • Сегодня, 15:32
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