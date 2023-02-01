На заседании Правительства 16 февраля было принято решение о расширении программы «Завершение строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии на 2019-2025 годы». Программа была инициирована главой государства, её цель – обеспечение жителей республики доступным жильём. Правительством решено дополнительно включить в программу три объекта, расположенные на улице Мира в Тирасполе.
«Социально-экономическим последствием принятия настоящего проекта постановления станет до конца 2025 года дополнительное удовлетворение потребности в жилье 122 человек», - сообщил зампред Правительства,министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщила пресс-служба Правительства
По его словам, программа эффективно работает: уже введено в эксплуатацию большое количество многоквартирных домов.
Дополнение программы новыми объектами приведёт к увеличению общего объёма её финансирования на 9 млн рублей, из которых 8,2 млн рублей придутся на средства дольщиков и 762 тыс. рублей – на средства среднесрочных инвестиционных программ энергоснабжающих предприятий.
В результате общая площадь жилья для обеспечения граждан при долевом участии составит 65,6 тыс. квадратных метров. Таким образом, потребность в финансовых ресурсах на осуществление основных целей программы составит 171 млн рублей.
На данный момент реализуется второй этап программы, рассчитанный на 2020-2025 годы, в рамках которого предполагается завершение строительства 21 объекта. Наиболее активен Тирасполь. В столичных планах – введение в эксплуатацию 12 многоквартирных домов на 152 квартиры.
Программа позволит до конца 2025 года удовлетворить потребность в жилье 2935 приднестровцев.
На данном этапе речь идёт о работниках бюджетной сферы. Однако председатель Правительства Александр Розенберг поручил изучить возможность расширения перечня участников проекта. Право стать дольщиками при строительстве могут предоставить и работникам иных секторов экономики.