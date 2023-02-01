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Президент ПМР принял Временного Поверенного в делах Королевства Нидерландов в РМ

Президент ПМР принял Временного Поверенного в делах Королевства Нидерландов в РМ

Сегодня, 16 февраля, состоялась встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в РМ Флорисом ван Эйком. Европейского дипломата сопровождали сотрудники посольства, отвечающие за экономическое и политическое направления. С приднестровской стороны участие в рабочей дискуссии принял министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия. Отдельно остановились на вопросах, связанных с переговорным процессом между Приднестровьем и Молдовой.

Участники встречи констатировали затянувшуюся паузу в работе «Постоянного совещания…», отмечая необходимость срочной реанимации переговорного процесса. Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье выступает исключительно за мирный диалог за столом переговоров и прилагает максимум усилий для его активизации.

Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются приднестровцы, Президент ПМР выделил принятие Молдовой так называемого «закона о сепаратизме». Он подчеркнул, что новые нормы уголовного законодательства соседнего государства – это серьёзный шаг на пути к эскалации конфликта, против которого на протяжении более чем трёх десятилетий выступает Приднестровская Молдавская Республика.

Флорис ван Эйк в свою очередь отметил, что знает о трудностях, с которыми сталкиваются граждане Приднестровья. Он выделил сложность геополитической обстановки и экономические проблемы, возникшие в связи с закрытием украинских границ и последовавшими за этим ограничительными мерами со стороны Молдовы.

Дипломат подчеркнул, что прибыл в республику, чтобы услышать мнение Приднестровья, обсудить варианты выхода из сложившейся ситуации и пути преодоления кризиса в работе формата «5+2».

16 февраля во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в РМ Флорисом ван Эйком.

В продолжение дискуссии, начатой в рамках встречи с Президентом ПМР, дипломаты детально обсудили текущую ситуацию в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой.

Виталий Игнатьев констатировал продолжающийся регресс в диалоге сторон, связанный с отсутствием готовности РМ к содержательной работе по решению накопившихся проблем в различных сферах, сообщили в пресс-службе МИД ПМР.

Также на встрече были затронуты иные актуальные аспекты, в частности в области энергетики и экономики.

Напомним, что в пятницу, 17 февраля, по инициативе приднестровской стороны состоится заседание представителей по политическим вопросам Приднестровья и Молдовы.

Встреча пройдет в 11:00 в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе при участии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

В повестке заседания – проблематика изменений в уголовном законодательстве Республики Молдова, закрепляющих инструменты уголовного преследования жителей Приднестровья, и связанные с этим перспективы работы в переговорном процессе, включая формат «5+2».

Также будут затронуты вопросы импорта в Приднестровье жизненно важных категорий товаров, в том числе медикаментов и продуктов питания, сообщает МИД ПМР.

фото: president.gospmr.org
Президент ПМР принял Временного Поверенного в делах Королевства Нидерландов в РМ

Президент ПМР принял Временного Поверенного в делах Королевства Нидерландов в РМ

  • Сегодня, 15:53
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