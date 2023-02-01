Лидер партии CUB Игорь Мунтяну выступил с инициативой уволить всех выпускников российских вузов из госучреждений Молдовы.
Более того, в ходе сегодняшней пресс-конференции партия попросила МИДЕИ проинформировать МИД России об обязательствах по сокращению численности сотрудников Посольства России в Кишиневе путем ограничения консульских действий и снижения уровня дипломатического представительства, передаёт point.md
Следует отметить, что глава МИДЕИ Нику Попеску, который сохранит свою должность в правительстве Дорина Речана, является выпускником МГИМО (ведомственный университет МИД России).
Напомним, что ранее МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО. "Московский государственный институт международных отношений был инвестицией в деятельность российского империализма. Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственному разуму этой империи", - пояснили свое решение польские власти.