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Выпускников российских вузов предлагают уволить из госучреждений Молдовы

Выпускников российских вузов предлагают уволить из госучреждений Молдовы
фото-коллаж point.md

Лидер партии CUB Игорь Мунтяну выступил с инициативой уволить всех выпускников российских вузов из госучреждений Молдовы.

Более того, в ходе сегодняшней пресс-конференции партия попросила МИДЕИ проинформировать МИД России об обязательствах по сокращению численности сотрудников Посольства России в Кишиневе путем ограничения консульских действий и снижения уровня дипломатического представительства, передаёт point.md

Следует отметить, что глава МИДЕИ Нику Попеску, который сохранит свою должность в правительстве Дорина Речана, является выпускником МГИМО (ведомственный университет МИД России).

Напомним, что ранее МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО.

"Московский государственный институт международных отношений был инвестицией в деятельность российского империализма. Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственному разуму этой империи", - пояснили свое решение польские власти.
  • Сегодня, 16:12
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