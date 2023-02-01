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Независимый аудит долгов «Молдовагаза» не завершен, а сроки вышли

Независимый аудит долгов «Молдовагаза» не завершен, а сроки вышли

Аудит долга «Молдовагаза», обещанный правительством, до сих пор не завершен. Причины задержки остаются неясными.
Прошло более двух недель с момента представления отчета о проверке долга «Молдовагаза», но Агентство публичной собственности хранит молчание и не сообщает информацию о результатах, сообщает mold-street.com

Согласно некоторым источникам в правительстве, компании, проводившие аудит, запросили дополнительный срок около месяца для проверки определенной информации, в том числе из аудиторского отчета Счетной палаты, проведенного в прошлом году в компании «Молдовагаз».

Еще одним фактором стало запоздалое на несколько месяцев выделение денег, необходимых для оплаты аудиторских услуг.

Напомним, что 10 августа 2022 года между Агентством публичной собственности и норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS совместно с Forensic Risk Alliance & Co Limited из Великобритании был подписан договор о закупке финансово-правового аудита на обслуживание долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» и «Факторинг Финанс» за газ, поставленный потребителям на правый берег Днестра в период 1993-2021 гг.

Контракт был заключен в ходе процедуры прямых переговоров в соответствии с положением 30 Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 июля 2022 года. Необходимые деньги, около 800 000 евро, для оплаты аудиторских услуг были выделены правительством Гаврилицы, только в начале ноября 2022 г.

Согласно договору, две выбранные компании были обязаны до 30 января 2023 года провести аудит задолженности за газ, поставленный на правый берег Молдовы.

При этом в октябре 2022 года АПС даже сообщила, что в конце года ожидается, что две компании представят первый отчет в зависимости от предоставленных материалов.

Напомним, что 29 октября 2021 г. «Молдовагаз» и «Газпром» подписали Приложение №19 к договору на поставку природного газа и продлили контракт еще на 5 лет.

В ходе переговорного процесса обе стороны обсудили и договорились о том, что не позднее 1 мая 2022 года «Молдовагаз» и «Газпром» подпишут соглашение об урегулировании задолженности «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг Финанс» за газ, поставленный потребителям на правом берегу, при условии возмещения долга в течение 5 лет, также с учетом пени.

В то же время протокол, подписанный с «Газпромом», предусматривает, что перед заключением соглашения об урегулировании задолженности молдавская сторона проведет независимую проверку задолженности «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг Финанс» за газ, поставленный потребителям на правом берегу Днестра в период 1993-2021 гг.

Также предусмотрено, что окончательный аудиторский отчет будет согласован с Наблюдательным советом «Молдовагаз».
  • Сегодня, 16:20
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