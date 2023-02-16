Протесты, скандалы и острые заявления: как в парламенте утверждали новое правительство Молдовы сообщает Sputnik :
16 февраля в парламенте Молдовы выразили вотум доверия правительству Дорина Речана. За программу кандидата и ее команду проголосовали 62 депутата PAS. "Режим ЧП – необходимый механизм"
Речан заявил, отвечая на вопросы депутатов, что режим чрезвычайного положения необходим."Режим ЧП — необходимый механизм. Мы находимся в чрезвычайной ситуации и аннулируем режим ЧП после того, как эти риски исчезнут", — сказал он.
Оппозиция называет регулярное продление режима ЧП в Молдове инструментом диктатуры.
"Очевидно, что СНГ не функционирует и неэффективен"
Комментируя отношения Молдовы с СНГ, Речан отметил, что "наша стратегическая цель – интеграция в Евросоюз. "Некоторые соглашения в рамках СНГ не работают. Очевидно, что СНГ не функционирует и неэффективен. И, да, думаю, что часть из договоров будет расторгнута", — заявил Речан.
Демилитаризация Приднестровья
По словам Речана, кабмин под его руководством сосредоточится на мирном разрешении приднестровского вопроса. "В контексте региональных событий очень важно продолжить наши запросы, чтобы российские военные были выведены с территории Молдовы, чтобы приднестровская зона была демилитаризована", – заявил Речан.
Голосование со скандалом
Еще в момент, когда Речан отвечал на вопросы депутатов, пресс-служба администрации президента сообщила, что в 15.15 по местному времени правительство приведут к присяге.
Однако к этому времени процедура утверждения правительства в парламенте не успела завершится. У законодателей было много вопросов к Дорину Речану. Депутаты PAS даже выступили за ограничение выступлений парламентариев с трибуны при рассмотрении вотума доверия новому правительству до двух человек от каждой фракции.
Это возмутило оппозицию, которая потребовала соблюдать права всех депутатов. Позже по требованию Блока коммунистов и социалистов в заседании объявили паузу на 30 минут. После чего депутаты фракции БКС заблокировали трибуну парламента в знак протеста против ограничения на выступления с трибуны парламента.
Однако это не остановило парламентское большинство начать процедуру голосования. Протест во время выступления Речана в парламенте
Пока Речан представлял депутатам программу и состав правительства, а затем отвечал на вопросы депутатов перед зданием парламента проходил протест участников и сторонников "Движения за народ".
Манифестанты скандировали: "Мы народ", "Где деньги", "Позор", "Долой Майя Санду", "Оплатите счета". Люди требуют, чтобы власти оплатили счета за природный газ, электроэнергию, отопление за три зимних месяца.
Депутат от фракции Партии "Шор" Марина Таубер зашла в зал заседаний парламента во время выступления Речана и отдала ему платежки граждан за электричество и газ.
"Граждане мне передали, они хотят знать, если ваше правительство готово оплатить счета за газ, отопление и электричество за декабрь, январь и февраль", — сказала Таубер Речану.
На это Речан ответил, что правительство уже оплачивает половину счетов.
Депутат: замена Гаврилицы на Речана не принесет результатов
Депутат от фракции "Партии "Шор" Регина Апостолова отметила, что уже полгода протестующие требуют отставки правительства и досрочных выборов в Молдове.
"PAS и президент страны испугались протестов – видите, какая травля против оппозиционных сил... Мы знаем уже какие мероприятия по республике идут для того, чтобы не пустить людей с севера, юга и центра республики сюда на митинг в воскресенье", – сказала парламентарий.
Она обратила внимание на то, что замена правительства Натальи Гаврилицы на кабмин Дорина Речана не принесет результатов.
"Потому что в составе этого правительства остались практически все те руководители министерств, которые довели страну до того положения, в котором страна оказалась сегодня", – отметила Апостолова.
Депутат выразила уверенность в том, что министры в правительстве Речана "продолжат через парламент принимать антинародные законы, законы, которые диктуются нашими европейскими и заокеанскими "друзьями". "Правящая партия сделала все для того, чтобы человек в этой стране обнищал, чтобы республика превратилась в страну бедности, нищеты. Самое страшное заключается в том, что нас сегодня каждый день пугают войной. Нас пугают тем, что надо защищаться. Для Минобороны нашли миллионы, а на пенсионеров денег нет, на образование, на медицину нет денег, для народа нет денег. Поэтому мы требуем оплатить квитанции за зимние месяцы", – добавила Апостолова.
Состав кабмина Речана
В составе правительства Дорина Речана большинство министров – выходцы из ушедшего в отставку кабмина Натальи Гаврилицы.
Список министров правительства из правительства Гаврилицы, которые сохранили свои места в кабине Речана:
Анна Ревенко – глава МВД; Алла Немеренко – министр здравоохранения; Анатолий Носатый – глава Минобороны; Алексей Бузу – министр труда и соцзащиты; Серджиу Продан – глава Министерства культуры; Анатолий Топалэ – министр образования и исследований; Иорданка-Родика Иорданова – министр окружающей среды; Николае Попеску – вице-премьер, глава МИДЕИ; Олег Серебрян – вице-премьер по вопросам реинтеграции; Думитру Алайба, который возглавлял Минэкономики, стал вице-премьером, министром экономического развития и диджитализации; Владимир Боля останется министром сельского хозяйства и пищевой промышленности, но получил и повышение – стал вице-премьеров. Министерство инфраструктуры и регионального вместо Андрея Спыну, который стал генсеком Аппарата президента Республики Молдова, возглавила Лилия Дабижа.
Новая структура – Министерство энергетики, которым будет руководить бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.
Министром финансов вместо Думитру Будянского стала Вероника Сирецяну-Враглиева.
Серджиу Литвиненко на посту главы Минюста сменила Вероника Михайлов-Морару.
На основании вотума доверия, выраженного парламентом, президент Молдовы назначает правительство, которое осуществляет свои полномочия со дня принесения присяги его членами перед главой государства.