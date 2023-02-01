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Олег Беляков: Действия Молдовы направлены против мира

Олег Беляков: Действия Молдовы направлены против мира

Последние события в Молдове – увеличение количества военных учений, поступление новой боевой техники, в частности бронемашин «Пиранья» из Германии, – говорят о проводимой в соседней стране милитаризации. Об этом журналистам заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков, сообщает novostipmr.com

Он отметил, что до сих пор у Молдовы был только один конфликт – с Приднестровьем. Однако приднестровская сторона ещё в 1992 году отвела свои подразделения в места постоянной дислокации, которые находятся под контролем Совместных миротворческих сил.

«Мы не усиливаем своё боевое дежурство, боевую составляющую, - подчеркнул Олег Беляков. - Мы работаем исключительно в рамках "жёлтого" кода террористической опасности, при этом задействованы исключительно правоохранительные органы. Говорить о том, что приднестровская сторона может представлять какую-то угрозу для молдавской стороны, – это сегодня нереально и невозможно. А вот то, что происходит с молдавской стороны, в том числе на полигоне Бульбоки, говорит об обратном – о том, что идёт милитаризация, усиливается подготовка военнослужащих, действия, которые направлены исключительно против мира», цитирует сопредседателя Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олега Белякова novostipmr.com
  • Сегодня, 08:10
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