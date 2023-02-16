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Парламент Словакии признал Россию «спонсором терроризма»

Парламент Словакии признал Россию «спонсором терроризма»

Национальный совет (НС) Словакии признал действующий российский режим «террористическим», а Россию — государством, поддерживающим терроризм, сообщается на портале Aktuality.

Соответствующую резолюцию депутаты приняли 16 февраля, сообщает gazeta.ru

«Нацсовет Словацкой Республики заявляет, что не признает ни проведение, ни результаты референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, при этом считая территории остающимися в составе Украины», — говорится в сообщении.

Депутаты также осудили «прямые и косвенные угрозы» России применить ядерное оружие. Словацкий парламент в своей резолюции также призывает правоохранителей, спецслужбы и другие компетентные органы «не недооценивать угрозу».
  • Сегодня, 08:26
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