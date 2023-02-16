Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске", - цитирует сообщение epravda.com.ua
Решение суда касается:
Николаевского глиноземного завода;
недобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".
Сообщается, что "правоохранители установили, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины."
"Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины", - добавили в СБУ.
Мероприятия по национализации предприятий проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.