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Украина национализировала заводы Дерипаски на $270 миллионов

Украина национализировала заводы Дерипаски на $270 миллионов

Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске", - цитирует сообщение epravda.com.ua

Решение суда касается:

Николаевского глиноземного завода;

недобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

Сообщается, что "правоохранители установили, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины."

"Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины", - добавили в СБУ.

Мероприятия по национализации предприятий проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
  • Сегодня, 08:35
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