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Украинская пшеница вместо Судана отправилась в Испанию на корм свиньям

Украинская пшеница вместо Судана отправилась в Испанию на корм свиньям

Украинская пшеница, которую должны были отправить в беднейшие африканские страны, включая Судан и Сомали, ввезена в Испанию на корм свиньям. Об этом сообщает телеграмм-канал «Арабская Африка», передаёт eadaily.com

Соответствующие заявления сделал журналист Михаэль Кох в репортаже для немецкого издания Exxpress. Он указал, что Испании, которая является одним из крупнейших производителей свинины в мире, отправлено 2,9 млн тонн пшеницы и кукурузы из Украины.

Напротив, странам третьего мира в конечном итоге передали только 15% украинского экспорта. Например, Эфиопии пришлось довольствоваться 167 тысячами тонн пшеницы, а Судану — 65 тысячами тонн.

EADaily напоминает, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на несправедливость в распределении зерна, обвиняя страны Запада в игнорировании интересов развивающихся и бедных стран, крайне зависимых от поставок продовольствия.

  • Сегодня, 09:04
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