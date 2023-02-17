Украинская пшеница, которую должны были отправить в беднейшие африканские страны, включая Судан и Сомали, ввезена в Испанию на корм свиньям. Об этом сообщает телеграмм-канал «Арабская Африка», передаёт eadaily.com
Соответствующие заявления сделал журналист Михаэль Кох в репортаже для немецкого издания Exxpress. Он указал, что Испании, которая является одним из крупнейших производителей свинины в мире, отправлено 2,9 млн тонн пшеницы и кукурузы из Украины.
Напротив, странам третьего мира в конечном итоге передали только 15% украинского экспорта. Например, Эфиопии пришлось довольствоваться 167 тысячами тонн пшеницы, а Судану — 65 тысячами тонн.
EADaily напоминает, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал на несправедливость в распределении зерна, обвиняя страны Запада в игнорировании интересов развивающихся и бедных стран, крайне зависимых от поставок продовольствия.