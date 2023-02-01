Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье будут обучать новой специальности социолог- урбанист

В Приднестровье будут обучать новой специальности социолог- урбанист

В Институте государственного управления, права, и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко идёт подготовка к набору на обучение по новому направлению - социальная урбанистика, управление региональным развитием.

Новая специальность - это своего рода вызов времени, и Приднестровье станет одним из первых на постсоветском пространстве, где будут обучать сравнительно новой и востребованной специальности.

Набор студентов будет осуществляться уже в сентябре этого года, после сдачи экзамена по обществознанию. Предлагаются две формы обучения на платной и бесплатной основе, кроме того очно-заочный формат

  • Сегодня, 14:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • Как меняется набережная в Бендерах

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • Как меняется набережная в Бендерах
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна