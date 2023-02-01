В Институте государственного управления, права, и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко идёт подготовка к набору на обучение по новому направлению - социальная урбанистика, управление региональным развитием.
Новая специальность - это своего рода вызов времени, и Приднестровье станет одним из первых на постсоветском пространстве, где будут обучать сравнительно новой и востребованной специальности.
Набор студентов будет осуществляться уже в сентябре этого года, после сдачи экзамена по обществознанию. Предлагаются две формы обучения на платной и бесплатной основе, кроме того очно-заочный формат