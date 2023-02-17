В Приднестровье подвели итоги государственного художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2022». Торжественная церемония награждения прошла во Дворце Республики. В этом году 22 лауреата. Их работа многогранна, интересна, заслуживает искреннего восхищения и уважения, а главное, она приносит пользу нашей стране и народу Приднестровья, передает пресс-служба Правительства.
Открыло торжественную церемонию вручение награды в номинации «Трудовая доблесть». Из рук главы Минэкономразвития диплом и статуэтку получила директор ЗАО «Бендерский мясокомбинат» Валентина Зубкова. Свою награду глава БМК получила за талантливое руководство и новаторские идеи. Было отмечено, что благодаря ее инициативности на комбинате смогли освоить полный цикл производства «от поля до прилавка» и наладить бесперебойное производство. Это положительно сказалось на импортозамещении и повышении продовольственной безопасности республики. В свою очередь она отметила, что это награда всего коллектива.
«Это оценка работы всего трудового коллектива Бендерского мясокомбината. Путь к успеху – это упорный труд и непрерывное стремление к развитию. Это наши корпоративные ценности. Я благодарю свой коллектив за совместную работу, за преданность делу, благодарю всех вас за признание нашего вклада в развитие экономики и общества», — отметила Валентина Зубкова.
Высокую награду заместитель председателя Правительства Станислав Касап вручил номинантам, чья деятельность связана с развитием нашей страны и общества. «Меценатом года» стала фирма «Шериф», которая вносит весомый вклад в поддержку государства и жителей Приднестровья. Благодаря инвестициям компании совершенствуется инфраструктура городов. Материальную поддержку получают социально незащищенные слои населения, семьи с детьми, талантливая молодежь.
Получая награду, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам ООО «Шериф», заместитель председателя попечительского совета благотворительного фонда «Будущее Приднестровья» Илона Тюряева отметила:
«Компания "Шериф" благодарит Правительство республики, оргкомитет госконкурса "Человек года" за столь высокую награду. Наша компания и впредь всю свою деятельность будет направлять на процветание родного Приднестровья».
Зампред Правительства также вручил награду руководителю перепелиной фермы Максиму Тимофееву, который стал «Молодым открытием года». Подсобное хозяйство лауреата динамично развивается. Налажен полный цикл воспроизводства, выращивания и сбыта диетической продукции фермы: перепиленных яиц и мяса. Оргкомитет оценил опыт и эффективность разработанной бизнес-модели, которые позволили внедрить на рынок Приднестровья ценный продукт. В свою очередь начинающий предприниматель поблагодарил за поддержку государство в лице госадминистрации города Бендеры, а также выразил признательность за возможность развиваться в республике.
Все, кто оказался на сцене Дворца Республики с наградами в руках, внесли значительный вклад в противостояние новым вызовам, с которыми сталкивается страна. У каждого номинанта за плечами достойный трудовой путь и важные достижения. Важно, что каждый из лауреатов не просто выполняет порученные задачи, а отдается целиком и полностью своему любимому делу.
В завершение вице-премьер поблагодарил участников церемонии за ответственное отношение к выбранному делу и пожелал успехов:
«Уверен, у каждого из вас будут впереди еще достижения, новые рубежи, которые вы сможете покорить, заслужить новые награды и достигнуть новых успехов. Спасибо вам за ваш труд».
Лауреатами конкурса «Человек года - 2022» в своих номинациях стали:
«Трудовая доблесть» - Валентина Зубкова;
«Человек своей земли» - ; «Человек года в области ветеринарии и животноводства» - Ина Грищук;
«Мастер своего дела» - Андрей Морщихин;
«Общественный деятель» - Николай Горобец;
«Медработник года» - Наталья Буза;
«Милосердие» - Елена Тимошевская;
«Закон и порядок» - Владислав Диденко;
«Закон и долг» - Ольга Царюк;
«Честь и доблесть» - Алексей Ревенко;
«Педагог года» - Оксана Дениченко;
«Талант и признание» - Валерий Гуменюк;
«Достижения в спорте» - Руслан Костюк;
«Лучший работник автотранспорта» - Олег Наумов;
«Лучший строитель года» - Александр Борденюк;
«Предприниматель года» - Сергей Писаренко;
«Журналист года» - Лидия Салкуцан;
«Работник года в сфере связи» - Вера Плешкан;
«Человек года в сфере информационных технологий» - Андрей Бабере;