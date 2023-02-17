Dnestr.TV

 
0

Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

В Приднестровье подвели итоги государственного художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2022». Торжественная церемония награждения прошла во Дворце Республики. В этом году 22 лауреата. Их работа многогранна, интересна, заслуживает искреннего восхищения и уважения, а главное, она приносит пользу нашей стране и народу Приднестровья, передает пресс-служба Правительства.

Открыло торжественную церемонию вручение награды в номинации «Трудовая доблесть». Из рук главы Минэкономразвития диплом и статуэтку получила директор ЗАО «Бендерский мясокомбинат» Валентина Зубкова. Свою награду глава БМК получила за талантливое руководство и новаторские идеи. Было отмечено, что благодаря ее инициативности на комбинате смогли освоить полный цикл производства «от поля до прилавка» и наладить бесперебойное производство. Это положительно сказалось на импортозамещении и повышении продовольственной безопасности республики. В свою очередь она отметила, что это награда всего коллектива.

«Это оценка работы всего трудового коллектива Бендерского мясокомбината. Путь к успеху – это упорный труд и непрерывное стремление к развитию. Это наши корпоративные ценности. Я благодарю свой коллектив за совместную работу, за преданность делу, благодарю всех вас за признание нашего вклада в развитие экономики и общества», — отметила Валентина Зубкова.

Высокую награду заместитель председателя Правительства Станислав Касап вручил номинантам, чья деятельность связана с развитием нашей страны и общества. «Меценатом года» стала фирма «Шериф», которая вносит весомый вклад в поддержку государства и жителей Приднестровья. Благодаря инвестициям компании совершенствуется инфраструктура городов. Материальную поддержку получают социально незащищенные слои населения, семьи с детьми, талантливая молодежь.

Получая награду, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам ООО «Шериф», заместитель председателя попечительского совета благотворительного фонда «Будущее Приднестровья» Илона Тюряева отметила:

«Компания "Шериф" благодарит Правительство республики, оргкомитет госконкурса "Человек года" за столь высокую награду. Наша компания и впредь всю свою деятельность будет направлять на процветание родного Приднестровья».

Зампред Правительства также вручил награду руководителю перепелиной фермы Максиму Тимофееву, который стал «Молодым открытием года». Подсобное хозяйство лауреата динамично развивается. Налажен полный цикл воспроизводства, выращивания и сбыта диетической продукции фермы: перепиленных яиц и мяса. Оргкомитет оценил опыт и эффективность разработанной бизнес-модели, которые позволили внедрить на рынок Приднестровья ценный продукт. В свою очередь начинающий предприниматель поблагодарил за поддержку государство в лице госадминистрации города Бендеры, а также выразил признательность за возможность развиваться в республике.

Все, кто оказался на сцене Дворца Республики с наградами в руках, внесли значительный вклад в противостояние новым вызовам, с которыми сталкивается страна. У каждого номинанта за плечами достойный трудовой путь и важные достижения. Важно, что каждый из лауреатов не просто выполняет порученные задачи, а отдается целиком и полностью своему любимому делу.

В завершение вице-премьер поблагодарил участников церемонии за ответственное отношение к выбранному делу и пожелал успехов:

«Уверен, у каждого из вас будут впереди еще достижения, новые рубежи, которые вы сможете покорить, заслужить новые награды и достигнуть новых успехов. Спасибо вам за ваш труд».

Лауреатами конкурса «Человек года - 2022» в своих номинациях стали:

«Трудовая доблесть» - Валентина Зубкова;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Человек своей земли» - Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
;
«Человек года в области ветеринарии и животноводства» - Ина Грищук;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Мастер своего дела» - Андрей Морщихин;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Общественный деятель» - Николай Горобец;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Медработник года» - Наталья Буза;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Милосердие» - Елена Тимошевская;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Закон и порядок» - Владислав Диденко;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Закон и долг» - Ольга Царюк;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Честь и доблесть» - Алексей Ревенко;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Педагог года» - Оксана Дениченко;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Талант и признание» - Валерий Гуменюк;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Достижения в спорте» - Руслан Костюк;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Лучший работник автотранспорта» - Олег Наумов;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Лучший строитель года» - Александр Борденюк;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Предприниматель года» - Сергей Писаренко;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Журналист года» - Лидия Салкуцан;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Работник года в сфере связи» - Вера Плешкан;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Человек года в сфере информационных технологий» - Андрей Бабере;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Доброволец года» - Владислав Кучерявый;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Меценат года» - компания «Шериф»;
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

«Молодое открытие года» - Максим Тимофеев.
Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»

  • Сегодня, 08:20
  • DTV
  • Просмотров: 12
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • Как меняется набережная в Бендерах
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • Как меняется набережная в Бендерах
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна