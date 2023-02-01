Контракты c "Газпромом" и Кучурганской ГРЭС на поставку голубого топлива и, соответственно, электроэнергии, могут быть пересмотрены. Об этом заявил министр энергетики Виктор Парликов после первого заседания нового молдавского правительства.
Чиновник сказал, что у него есть множество соображений на этот счет, однако озвучит он их позже, после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, пишет publika.md.
"- Могут ли быть пересмотрены контракты, имеющиеся у нас с "Газпромом" и Кучурганской ГРЭС, чтобы тарифы на свет и газ были ниже?
- Они заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть, переосмыслить. Однако этот вопрос относится не только к компетенции министерства энергетики, это комплексный вопрос, надо учитывать отношения с приднестровским регионом. У меня есть определенные взгляды и приоритеты в этой сфере, но рассказать о них сейчас я не могу".
В четверг Генеральная прокуратура РМ заявила, что она изучает закупки газа на предмет законности. Какой период охватывает расследование, кого именно затронула проверка- неизвестно.