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В Терновке на учебно-тренировочном полигоне организованы занятия для газовщиков

В Терновке на учебно-тренировочном полигоне организованы занятия для газовщиков
Фото: Тираспольтрансгаз

Учебно-тренировочный комплекс – обязательный объект на газораспределительном предприятии. Каждую неделю сотрудники Тираспольтрансгаза со всей республики проходят здесь обучение. Отрабатывают навыки по эксплуатации объектов газораспределительной сети. Детально разбирают техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газораспределительных установок и бытового оборудования.

На этой неделе новые знания и навыки получили сотрудники Слободзейского филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», сообщается на сайте предприятия.

В ближайшее время на учебно-тренировочном полигоне пройдут занятия для сотрудников аварийно-диспетчерской службы. Они будут на практике отрабатывать действия в условиях аварий на газораспределительных сетях.

Все мероприятия на учебном полигоне направлены на исполнение основной задачи энергетического предприятия – обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение природным газом потребителей Приднестровья.
  • Вчера, 16:45
  • DTV
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