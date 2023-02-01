Учебно-тренировочный комплекс – обязательный объект на газораспределительном предприятии. Каждую неделю сотрудники Тираспольтрансгаза со всей республики проходят здесь обучение. Отрабатывают навыки по эксплуатации объектов газораспределительной сети. Детально разбирают техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газораспределительных установок и бытового оборудования.
На этой неделе новые знания и навыки получили сотрудники Слободзейского филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», сообщается на сайте предприятия.
В ближайшее время на учебно-тренировочном полигоне пройдут занятия для сотрудников аварийно-диспетчерской службы. Они будут на практике отрабатывать действия в условиях аварий на газораспределительных сетях.
Все мероприятия на учебном полигоне направлены на исполнение основной задачи энергетического предприятия – обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение природным газом потребителей Приднестровья.