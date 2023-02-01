В Молдове в 2022 году экспорт товаров составил 4335,1 миллиона долларов США, что на 37,9% больше, чем за 2021-й. Такие данные приводит Национальное бюро статистики РМ.
Отправка за границу отечественных товаров достигла в денежном выражении 2966,3 миллиона долларов (68,4% от общего объема экспорта), что на 21,9% превышает уровень за 2021-й. Такая динамика способствовала увеличению общего объема экспорта на 17%, пишет mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
Реэкспорт иностранных товаров составил 1368,8 миллиона долларов (31,6% от общего объема внешних продаж), что в 1,9 раза больше, чем за 2021-й.
В 2022-м импорт товаров составил 9219,1 миллиона долларов, что на 28,5% больше, чем за предыдущий год.
«Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в 2022 году привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 4884,0 миллиона долларов США, что на 851,7 миллиона долларов (+21,1%) больше, чем за 2021-й», — сказано в отчете Нацбюро статистики.