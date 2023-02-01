На Украине начал работать сайт "Все о минной безопасности". Информационный ресурс рассчитан на детей, родителей и учителей. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщает korrespondent.net
Спасатели отметили важность информирования именно детей, так как они часто становятся жертвами оставленных россиянами мин на территории Украины.
В ГСЧС указали, что "враг часто минирует игрушки и оставляет их на улице". "Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", - заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин.
Разработанный информационный ресурс содержит информацию о разновидностях мин и правилах обращения с ними.
Как отметили в ГСЧС, в каждом разделе изложена адаптированная в соответствии с возрастом информация.
При этом, в разделе для учителей можно найти методические рекомендации по проведению урока по минной безопасности и готовые презентации для учащихся разных классов.
Спасатели напомнили, что практически 30% государства все еще загрязнено взрывоопасными предметами.