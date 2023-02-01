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Для детей и не только: на Украине создали сайт о минной безопасности

Для детей и не только: на Украине создали сайт о минной безопасности

На Украине начал работать сайт "Все о минной безопасности". Информационный ресурс рассчитан на детей, родителей и учителей. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщает korrespondent.net

Спасатели отметили важность информирования именно детей, так как они часто становятся жертвами оставленных россиянами мин на территории Украины.

В ГСЧС указали, что "враг часто минирует игрушки и оставляет их на улице".
"Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", - заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин.

Разработанный информационный ресурс содержит информацию о разновидностях мин и правилах обращения с ними.

Как отметили в ГСЧС, в каждом разделе изложена адаптированная в соответствии с возрастом информация.

При этом, в разделе для учителей можно найти методические рекомендации по проведению урока по минной безопасности и готовые презентации для учащихся разных классов.

Спасатели напомнили, что практически 30% государства все еще загрязнено взрывоопасными предметами.
  • Сегодня, 08:23
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