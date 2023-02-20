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Всемирная продовольственная программа: Вместо Украины весь мир будет кормить Судан

Всемирная продовольственная программа: Вместо Украины весь мир будет кормить Судан

Директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бисли заявил, что «продовольственная корзина мира» Украина прикрылась, но «у нас есть Судан», сообщает eadaily.com ссылаясь на телеграмм-канал «Арабская Африка.

Бисли посетил территорию сельскохозяйственного проекта «Аль-Гезира» в одноименном суданском штате: «Судан может накормить весь мир, а не только себя!».

Он сообщил, что Судан имеет 210 миллионов акров (около 85 миллионов гектаров) пахотных земель:

«Но! Из них используются только 25%. При этом мы находимся на правильном пути, стараясь помочь этой стране удвоить производство пшеницы. При поддержке частного сектора Судан может накормить весь мир, а не только себя!»

Стоит отметить, что Судан не может пока накормить ни весь мир, ни даже самого себя. По данным той же WFP за июнь 2022 года, антирекордные 15 миллионов человек в Судане — то есть треть населения — в настоящее время сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

  • Сегодня, 08:33
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