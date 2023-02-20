Директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бисли заявил, что «продовольственная корзина мира» Украина прикрылась, но «у нас есть Судан», сообщает eadaily.com ссылаясь на телеграмм-канал «Арабская Африка.
Бисли посетил территорию сельскохозяйственного проекта «Аль-Гезира» в одноименном суданском штате: «Судан может накормить весь мир, а не только себя!».
Он сообщил, что Судан имеет 210 миллионов акров (около 85 миллионов гектаров) пахотных земель: «Но! Из них используются только 25%. При этом мы находимся на правильном пути, стараясь помочь этой стране удвоить производство пшеницы. При поддержке частного сектора Судан может накормить весь мир, а не только себя!»
Стоит отметить, что Судан не может пока накормить ни весь мир, ни даже самого себя. По данным той же WFP за июнь 2022 года, антирекордные 15 миллионов человек в Судане — то есть треть населения — в настоящее время сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.