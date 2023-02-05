Международные ядерные инспекторы обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на двух анонимных высокопоставленных дипломатов.
Согласно данным агентства, это лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия (78%), сообщает gazeta.ru
В материале отмечается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас выясняет, каким образом Иран накопил уран, обогащенный до чистоты 84%, так как это максимальный уровень, выявленный инспекторами в республике на сегодняшний день.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе Евросоюза сообщал, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, закупая новые центрифуги для обогащения урана.
МАГАТЭ: в агентстве знают об обогащении иранского урана
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что знают об обогащении иранского урана, при необходимости проинформируют Совет управляющих. Об этом сообщает РИА Новости.
«МАГАТЭ известно о недавних сообщениях средств массовой информации об уровнях обогащения урана в Иране. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ обсуждает с Ираном результаты недавней контрольной деятельности агентства и при необходимости проинформирует об этом Совет управляющих МАГАТЭ», — говорится в заявлении.