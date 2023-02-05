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Bloomberg: в Иране обнаружен обогащенный до 84% уран

Bloomberg: в Иране обнаружен обогащенный до 84% уран

Международные ядерные инспекторы обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на двух анонимных высокопоставленных дипломатов.

Согласно данным агентства, это лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия (78%), сообщает gazeta.ru

В материале отмечается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас выясняет, каким образом Иран накопил уран, обогащенный до чистоты 84%, так как это максимальный уровень, выявленный инспекторами в республике на сегодняшний день.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе Евросоюза сообщал, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, закупая новые центрифуги для обогащения урана.

МАГАТЭ: в агентстве знают об обогащении иранского урана

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что знают об обогащении иранского урана, при необходимости проинформируют Совет управляющих. Об этом сообщает РИА Новости.

«МАГАТЭ известно о недавних сообщениях средств массовой информации об уровнях обогащения урана в Иране. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ обсуждает с Ираном результаты недавней контрольной деятельности агентства и при необходимости проинформирует об этом Совет управляющих МАГАТЭ», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Иран подверг критике МАГАТЭ за недостоверный доклад о нарушениях на одном из ядерных объектов.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что поведение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси является неэтичным.

До этого Великобритания, Германия, США и Франция призвали Иран к выполнению обязательств.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента в связи с публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в Фордо.
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