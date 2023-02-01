Киностудия "Союзмультфильм" приступила к созданию анимационного фильма "Безумная планета" о приключении двух космонавтов, фильм будет выполнен в пластилиновой технике с использованием современных 3D-инструментов, сообщили в пресс-службе студии, передаёт interfax.ru
Режиссером картины выступает известный Сергей Меринов.
Авторская картина расскажет о приключениях двух космонавтов, которые путешествуют по необычным "живым" планетам, "выращенным" и "настроенным" учёными специально для людей XXXI века. Для реализации кинопроекта "Союзмультфильмом" было создано творческо-производственное объединение, включающее в себя две студии из Москвы и несколько региональных студий. "Современный "Союзмультфильм" сохраняет и развивает в своем творческом процессе многообразие техник, среди которых такие как кукольная и пластилиновая анимация, у студии богатые традиции и авторская школа в этой сфере. Мы всегда рады сотрудничеству с опытными мастерами и их командами в реализации нестандартных авторских замыслов – это способствует созданию новых форм и развитию анимационного искусства", - отметил генеральный директор киностудии Борис Машковцев.
По его словам, "Безумная планета" станет вторым после "Гофманиады" режиссера Станислава Соколова полнометражным авторским фильмом в современной истории "Союзмультфильма".
В свою очередь режиссер фильма Меринов сообщил, что на разработку замысла "Безумной планеты" у него ушло более 10 лет. Премьера "Безумной планеты" ожидается в 2027 году.