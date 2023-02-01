Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В вузы ЕС поступило более 14,5 тыс. студентов из Молдовы
В высших учебных заведениях стран Европейского союза обучается 14 455 студентов из Республики Молдова.
Об этом сообщила делегация Евросоюза в Молдове со ссылкой на данные Евростата, датированные 2020 годом, передает infotag.md
80% студентов, решивших учиться в ЕС, выбрали для этого Румынию, 5,56% - Германию, 2,39% - Францию, 2,25% - Болгарию. В списке также Дания, Италия, Чехия и Австрия.
- Сегодня, 09:08
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.