Отсутствие жесткого контроля и адекватных санкций за несоблюдение строительных норм ставит под угрозу многие жилые кварталы в городах Республики Молдова. Таково мнение ряда экспертов в области строительства
По словам экспертов, с которыми побеседовали журналисты, нормативно-правовая база по безопасности строительства хорошая, но некоторые застройщики "экономят", используя небезопасные материалы, передает anticoruptie.md
Другой проблемой, по мнению специалистов, является делегирование частному сектору услуг по проектированию, проверке и технической экспертизе - процессов, которые государство не контролирует.
Тудор Аксенти, технический эксперт в области строительства, рассказал, что нормативно-правовая база в Молдове содержит все необходимые положения для строительства качественных блоков.
Качество строительства, по его словам, обеспечивается на разных этапах - на стадии проектирования, когда учитываются все факторы, которые могут повлиять на блок, включая сейсмичность, проверка проектной документации, разрешение на строительные работы и их фактическое выполнение. Окончательную проверку соответствия многоквартирного дома требованиям проекта осуществляет приемочная комиссия по завершении работ, которая утверждает сдачу многоквартирного дома в эксплуатацию.
Эксперт считает, что риски в строительном секторе обусловлены тем, что государство делегировало выполнение услуг частному сектору. Согласно Постановлению Правительства 361 об обеспечении качества строительства, работы по проектированию, проверке и технической экспертизе выполняются частными специалистами, а государство не контролирует эти процессы.
Дизайнер Олег Ротару объяснил Anticoruptie.md, что застройщики часто хотят сэкономить и допускают отклонения от проектов, а это ставит под угрозу безопасность сооружений.
"Обеспечение качества строительства начинается еще до проектирования, с инженерно-геологических изысканий земли, на которой будет вестись строительство, затем включает этапы проектирования, обеспечения качества материалов, надзора за строительным процессом и проверки работ", - отмечает Ротару.
Игорь Никоарэ, директор Института геологии и сейсмологии, объяснил, что Молдова находится в сейсмической зоне Вранча и подвержена сейсмической опасности, но она имеет другой характер, чем в Турции, где вспышка произошла на небольшой глубине. В среднем национальная сеть сейсмических станций регистрирует 50-60 землетрясений в год в районе Вранча, многие из которых не ощущаются в Молдове.
По его словам, землетрясения, которые могут представлять опасность для Молдовы - это те, которые могут произойти на глубине 90-180 км в очаге Вранча, отметил Игорь Никоарэ.
Наиболее сильные землетрясения в Молдове были зафиксированы в 1940 году (7,4 балла по шкале Рихтера), в 1977 (7,2), в 1986 (7,1) и в 1990 (6,9) годах, причем только в 1940 году было разрушено 172 дома. Статистика показывает, что в сейсмической зоне Вранча сильное землетрясение происходит каждые 36-37 лет.
В большом количестве обрушившихся зданий в пострадавших от землетрясения районах Турции, унесших десятки тысяч жизней, в основном, винят коррупцию в строительном секторе страны, ставшую результатом так называемой "строительной амнистии".